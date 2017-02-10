В Воронеже школы закрыли на карантин

Воронеж, , 17:45 — REGNUM На 10 дней приостановлены занятия в школах Воронежа в связи с высокой заболеваемостью гриппом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии 10 февраля.

Карантин объявлен с 13 февраля, на 10 дней, то есть до 23 февраля. Учитывая выходные, воронежские школьники выйдут на учебу только 27 февраля.

Решение принято управлением образования и молодежной политики администрации Воронежа по рекомендации управления Роспотребнадзора.

Учебные программы в школах обещают скорректировать на счет «резервных часов, отведённых на повторение пройденного материала, обеспечено освоение образовательных программ с использованием дополнительных образовательных модулей и путем проведения с учащимися индивидуальных занятий и консультаций».

За последнюю неделю заболеваемость гриппом в Воронежской области выросла более чем на 13%. Сначала занятия приостановили в отдельных школах, в итоге было принято решение отправить на временные каникулы всех воронежских школьников.

Отметим, что 19 декабря в Воронеже объявили досрочные каникулы — во избежание эпидемии гриппа. После выхода детей с каникул в январе уровень заболеваемости действительно несколько снизился, однако затем болеть стали чаще.