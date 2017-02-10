В Дагестане полицейские подозреваются в вымогательстве взятки

Полицейские попросили 200 тысяч рублей за избрание меры пресечение в виде подписки о невыезде

Махачкала, , 17:49 — REGNUM В Дагестане следователь и оперативный уполномоченный Советского отдела полиции по городу Махачкала подозреваются в вымогательстве взятки, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе СКР по Дагестану.

Следствие считает, что у следователя находилось уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления против собственности. В ходе расследования следователь пригрозил мужчине угрозой задержания в качестве подозреваемого и потребовал 200 тысяч рублей за избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде.

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Мужчина обратился в правоохранительные органы, после чего оба сотрудника полиции были задержаны при передаче взятки. Какую роль сыграл в этой истории с вымогательством оперуполномоченный, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2016 года в Дагестане за аналогичное преступление задержан еще одни следователь МВД. Следователь полиции Карабудахкентского района, в производстве которого находился материал о драке, вымогал с одного из участников потасовки 100 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. В декабре сотрудник следственного управления МВД Дагестана потребовал взятку в 250 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела.

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