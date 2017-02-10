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Белгородские полицейские-антикоррупционеры попались на получении взятки

Общество
За деньги они обещали бизнесмену не возбуждать в отношении него дело

Старый Оскол, Белгородская область, 10 февраля 2017, 17:21 — REGNUM  В городе Старый Оскол (Белгородская область) по обвинению в получении взятки в крупном размере перед судом предстанут двое полицейских. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Фигуранты уголовного дела — 35-летний и 27-летний оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области. По версии следствия, в производстве одного из обвиняемых находился материал доследственной проверки по сообщению о злоупотреблении полномочиями, мошеннических действиях и самоуправстве со стороны директора коммерческой организации. Сговорившись, обвиняемые стали требовать от коммерсанта взятку за принятие решения по материалу об отказе в возбуждении уголовного дела. Свою «услугу» они оценили в 400 тысяч рублей. 5 февраля 2016 их задержали после получения первой части денежных средств в сумме 300 тысяч рублей.

Оперуполномоченным было предъявлено обвинение по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки в крупном размере». Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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