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Минздрав: В Киргизии снижаются смертность и рождаемость

Общество
Граждане этой среднеазиатской страны по-прежнему чаще всего умирают от болезней системы кровообращения

Бишкек, 10 февраля 2017, 17:06 — REGNUM  В 2016 году в Киргизии зафиксировано снижение показателя рождаемости до 25,9% на тысячу человек, в то время как в 2015 году данный показатель составлял 27,4%. Показатель смертности в указанный период также упал до 5,4 на тысячу жителей. Об этом заявила консультант пресс-центра Министерства здравоохранения Елена Баялинова сегодня, 10 февраля.

По ее словам, главными причинами, по которым умирают жители этой среднеазиатской страны, по-прежнему являются болезни системы кровообращения — 50,4% от всех случаев смерти, новообразования — 12%, внешние причины — 8,4%, болезни органов пищеварения — 6,4%, болезни органов дыхания — 5,7%.

Елена Баялинова также акцентировала внимание на том, что в минувшем году произошло снижение показателя материнской смертности на 30% — с 63 до 47 человек. Эксперт считает, что в данном случае положительное влияние оказали улучшение качества знаний и совершенствование навыков медицинских специалистов, принимающих роды.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время население Киргизской Республики составляет порядка 6,1 млн человек. За последние 10 лет численность граждан этой среднеазиатской страны ежегодно росла на 80 тыс. — 160 тыс. человек. При этом коэффициент рождаемости достигает свыше 27 рождений на тысячу человек (3 ребенка на 1 женщину).

Отметим также, что по данным Детского фонда ООН, 2,1% родившихся в Киргизии детей умирают, не дожив до пяти лет. 13% детей, проживающих на территории этой среднеазиатской страны, не имеют полноценного питания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии 2,1% детей умирают, не дожив до пяти лет

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