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Бывший руководитель Rolls-Royce допрошен в рамках дела о коррупции

Общество
Расследование в отношении руководства Rolls-Royce началось в 2012 году
Коррупция
Иллюстрация: Picserver.org
Коррупция

Лондон, 10 февраля 2017, 16:59 — REGNUM  Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) Великобритании провело допрос бывшего генерального директора компании Rolls-Royce Джона Роуза в рамках расследования, связанного со взяточничеством, сообщает 10 февраля Reuters со ссылкой на Financial Times.

Представители юридической компании WilmerHale, которая представляет интересы Роуза, отказались от комментариев, также как SFO и Rolls-Royce.

Судья Брайан Левесон заявил, что в ходе расследования в отношении Rolls-Royce установлены «серьезные нарушения уголовного законодательства в области взяточничества и коррупции, в этом были замешаны некоторые руководители высшего звена».

Напомним, Роуз являлся генеральным директором Rolls-Royce с 1996 по 2011 год. SFO провело допрос еще нескольких десятков сотрудников Rolls-Royce.

Расследование в отношении руководства компании началось в 2012 году. В прошлом месяце Rolls-Royce выплатила $837 млн властям некоторых стран в обмен на прекращение расследования, однако обвинения все еще могут быть предъявлены сотрудникам компании.

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