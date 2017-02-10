Евразийцы и рыночники сошлись на «неразвитии»

Каждый, говоря о своем понимании будущего, и сторонники евразийства, и сторонники «невидимой руки рынка», адресуются к имени Вернадского, однако именно он говорил о прорыве за счет творческого развития человека

Челябинск, , 16:43 — REGNUM Челябинские ученые и общественники выявили точку схода в концептуально-идейных представлениях у сторонников евразийства и либерально-рыночных отношений Южного Урала. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нигде в такой степени не озабочены поисками национальной идеи, как в современной России. Запад давно выработал свою собственную национальную идею — нацеленность на материальное благополучие. Современный Восток изо всех сил стремится уподобиться Западу в этом отношении и потому не изобретает ничего нового. В России же на протяжении 25 лет, прошедших со времени крушения советского проекта, мы наблюдаем целый хоровод политических вывесок, претендующих на статус национальной идеи: православие, управляемая демократия, патриотизм, российская нация и так далее. Ни один из этих вариантов не прижился, что вообще-то понятно: все они выдвигались с единственной целью — сохранить в неприкосновенности либерально-рыночно-олигархическую модель экономики и общественного устройства, тогда как данная модель несовместима с нормальным существованием России и потому в той или иной форме отторгается ею.

Вернадский — как щит идейного содержания сторонников неразвития

В последнее время набирает силу новый тренд — обращение к учению Владимира Вернадского, в частности к его идее ноосферы, которую пытаются связать то с концепцией устойчивого развития, то с так называемым евразийством.

В частности, губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем выступлении на Госсовете РФ, посвященном экологическому развитию России в интересах будущих поколений, рассуждая об экологических проблемах, сделал ставку на концепцию устойчивого развития. К концепции устойчивого развития губернатор «подверстал» учение Владимира Вернадского. Концепция устойчивого развития является творчески переработанным документом, в основе которого доклад «Пределы роста», подготовленный Донеллой и Денниcом Медоузом и другими для Римского клуба в 1972 году.

С другой стороны, председатель комиссии по культуре Общественной палаты Челябинской области Кирилл Шишов еще в 2014 году заявил, что «технико-гуманитарный баланс нашего края … достоин того, чтобы оставаться достойно флагманом евразийства и в далёком непростом будущем — в ноосфере, как это сформулировал В. И. Вернадский».

Активный интерес к наследию Вернадского не вызывает удивления: согласно статистическим данным, Вернадский — самый цитируемый сегодня русскоязычный автор и, как становится очевидно, один из самых крупных мыслителей XX века. Ясно также, чем именно изобретателей национальной идеи в России привлекает понятие ноосферы — оно связано с управлением, с регулируемым развитием. Однако закономерно возникает целый ряд вопросов: какого рода это управление? Куда направлено развитие? Каким образом оно должно осуществляться? И главное, «кому это выгодно»? Попробуем разобраться.

«Концепция устойчивого развития — западный вариант как бы истолкования учения о ноосфере, выражающий интересы мировой и местной олигархии, которая, осознав, что при нынешнем рыночном, хищническом потреблении (истреблении) природы «на всех не хватит», готовит человечество к системе, предусматривающей значительное численное сокращение населения, а среди его оставшейся части — жестко дозированное распределение жизненных средств согласно кастовому принципу, по уровню приближенности к «элите». Евразийство же, когда его пытаются связать с учением Вернадского, выступает как восточный вариант, в основном адаптированный к отечественным, российским условиям и предполагающий иную, нежели западная, версию манипулирования людьми», — пояснил доктор философских наук, профессор кафедры философии Челябинского государственного университета Владимир Рыбин.

Кто не желает обновления мира?

Как идейное и общественно-политическое движение евразийство возникло в 1920-х годах в среде русских эмигрантов, покинувших страну после революции 1917 года и Гражданской войны и осевших в разных странах Восточной и Западной Европы. Они признавали неизбежность свершившихся перемен и даже высказывали определенные симпатии к новой, установившейся в России революционной власти, но отнюдь не потому, что одобряли большевиков и коммунистические идеи, а по той причине, что усматривали в Советском Союзе новое воплощение империи Чингиз-хана. Татаро-монгольское завоевание Руси рассматривалось ими как благо, а русская нация — как пассивный продукт смешения славянского, финно-угорского и тюркского элементов. Русская культура подменялась географическим понятием — Евразией, а сама Россия представала как лишь геополитическая заготовка, не обладающая собственной спецификой и ценностью. Если кратко, евразийство — это архаика, замешанная на деспотии.

С этой точки зрения, которую, кстати, активно навязывают многие СМИ, находящиеся под обаянием представлений сытой и комфортной жизни «там», — «западный вариант» выглядит даже более привлекательно. Ибо при всех своих недостатках он сохраняет то ценное, что внесла западная цивилизация в эволюцию общечеловеческой культуры — линию научно-технического прогресса, ликвидировавшего нехватку элементарных средств физического выживания людей (хоть зачастую и умалчивается, что в существенной степени за счет колоний) и тем самым создавшего предпосылки для внешнего освобождения человека. Это, впрочем, сразу же поставило и следующий вопрос, уже недоступный решению в пределах рыночного общества, — вопрос о внутреннем освобождении, то есть о раскрепощении творческих способностей человека.

«Евразийский вариант фактически нацелен на восстановление социальных форм, характерных для примитивных сообществ с малой производительной мощностью и низким уровнем жизни. Иными словами, под вывеской «возрождения традиций» евразийцы готовятся поставить людей под жесткий административный контроль и посадить на голодный паёк», — считает Владимир Рыбин.

Вновь приведем и слова челябинского евразийца Кирилла Шишова: «Нам необходимо овладение новым политическим языком, чтобы … сохранить весь спектр евразийских ценностей, стать гарантией трансляции в новый глобальный мир своих приоритетов ради сохранения цивилизации наших предков (главное из них — воздержание, самоограничение потребностей)».

Получается, что и в «западном», и в «восточном» варианте перед нами — «ограничительство», «урезание», «редукция» человека и его запросов к жизни с целью блокирования главной человеческой потребности — потребности в творчестве, а через это — сохранения неизменности социального порядка, сложившегося за прежние тысячелетия господства меньшинства над большинством, считает Владимир Рыбин.

Выморочные идеи господствующего класса навязываются эксплуатируемым

Представитель общественности, Александр Забачёв соглашается и добавляет, что представители интеллигенции и властных структур фактически играют в одну игру и выморачивают смысл, выхолащивают позитивное содержание идей великих мыслителей, а затем эту переработанную, трепанированную информацию выдают обществу.

«Нас, общество, водят за нос. И западники-рыночники, и сторонники евразийства-чингизидства, на словах стремятся к развитию, к благополучию. Но мы вроде как бы понимаем, что это противоположные по наполнению их идейного, концептуального содержания (не говорю сейчас о качестве и адекватности этого содержания) проекты. Один можно отнести к постмодернизму, так как Запад уже не есть общество модерна, то есть он уже не адресует к развитию, гуманизму. Даже грызня всех против всех, называемая жесткой конкуренцией ради развития, уже практически не работает, она вырождается к всеобщему пожиранию, к различным античеловеческим извращениям, не совместимым с развитием общества, человека. Не берусь утверждать насчет всего Запада, но там это становится уже мейнстримом. Второй проект, евразийство, является контрмодерном — это бегство в архаику в той или иной форме, ради спасения от постмодернистского вырождения. Ни в том, ни в другом проектах нет развития! И уже тем более адресация к Вернадскому — это просто издевательства над смыслом, над знанием. А ведь именно на знание и предлагал опираться Вернадский. На человека, вооруженного знаниями, которому будет подвластно покорение новых миров, освоение новых пространств», — считает представитель общественного движения «Суть времени» Александр Забачёв.

«Но это означает, что, заимствуя у Вернадского сам термин «ноосфера», эти «урезатели» не понимают главного в его учении: заслуга Вернадского не только и не столько в провозглашении ноосферы как идеального общественного устройства (подобных моделей и до этого немало выдвигалось в истории, но все они оборачивались утопиями), сколько в строго научном доказательстве того, что главный закон мироздания — это неостановимое развитие, усложнение, совершенствование. На данных самых разных наук, от химии до геологии, Вернадский математически неопровержимо доказал, что мир пребывает в состоянии непрерывного обновления, авангардом которого выступает жизнь — сначала в образе живого вещества биосферы, а потом и вооруженного научной мыслью человечества, которое в начале XX века становится «ведущей геологической силой». Ноосфера — это сознательное омоложение мира творческой силой человека, это бесконечное движение в будущее, не знающее никаких ограничений, кроме уже достигнутого и подлежащего новому преодолению уровня. Те, кто не видят в учении Вернадского этой доминанты бесконечного обновления, те вольно или невольно перетолковывают его идеи в духе блокирования и сдерживания человеческих способностей и возможностей. У апологетов устойчивого развития это проявляется в стремлении втиснуть человека в рамки потребительства, удовлетворения исключительно материальных потребностей, у евразийцев — в стремлении подвергнуть его закрепощению по восточному, деспотическому образцу. В сущности же при некоторых частных расхождениях и те, и другие добиваются одного — чтобы ничего не менялось, чтобы в неизменности сохранялся старый порядок, основанный на господстве человека над человеком», — пояснил ученый Владимир Рыбин.

Как известно, благодаря Вернадскому общественный дисбаланс, закономерно обусловленный когда-то низким уровнем культуры и материальной нехваткой, уже пришел в противоречие с главным законом мироздания и должен быть устранен в интересах сохранения самой жизни. По расчетам Вернадского, в объективном отношении этот исторический момент настал 100 лет назад.

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