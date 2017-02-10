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Поборы в детсадах Саратовской области: родители вышли на сход

Общество
В селе Березина Речка Саратовского района возмущенные поборами в детском саду родители собрались на сход

Саратов, 10 февраля 2017, 16:37 — REGNUM  По результатам прокурорской проверки следственными органами в отношении заведующей муниципальным детским садом в Саратовском районе возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество при получении выплат», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Поводом для прокурорской проверки послужили обращения граждан, которые поступили в ходе схода граждан в селе Березина Речка Саратовского района. По версии следствия, заведующая муниципальным детским садом, являясь должностным лицом, на собрании родителей воспитанников детского сада высказывала им незаконные требования о передаче ежемесячно денежных средств на нужды детского сада в сумме 200 или 250 рублей в зависимости от возраста ребенка.

Таким образом, в период с сентября 2014 года по август 2015 года женщина получила от родителей воспитанников денежные средства в сумме не менее 89 тыс. рублей.

Указанные действия, явно выходящие за пределы ее полномочий, привели к причинению существенного нарушения прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Кроме того, в июле 2016 года она же на основании представленных документов была поставлена на учет в качестве безработной, однако в действительности не имела такого статуса. За три месяца ей незаконно было перечислено вышеуказанное пособие в сумме более 14 тыс. рублей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года прокуратура сообщила о фактах принудительных сборов с родителей в Саратовской области — в фонды школ, класса, на ремонт, на охрану, на оплату труда технического персонала и так далее в Саратове, Балаково, Духовницком, Балтайском районах и других муниципалитетах.

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