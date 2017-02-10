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Часть жителей Екатеринбурга выступила в защиту транспортной реформы

Общество
Они разместили в интернете открытое письмо

Екатеринбург, 10 февраля 2017, 16:47 — REGNUM  В Екатеринбурге директор арх-группы Podelniki Полина Иванова вместе со своими коллегами и журналистами выступила в поддержку проведения реформы общественного транспорта в городе. Открытое письмо, в котором предлагается каждому оставить своё имя она опубликовала на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Авторы письма считают звучащую по отношению к новой схеме транспортных маршрутов критику несостоятельной. Они убеждены, что существенную часть нововведений необходимо проводить в текущем году и никаких веских оснований для переноса реформы на два года нет. Авторы письма опасаются, что перенос сроков нововведений на два года может означать полный отказ от них.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб перенёс планировавшуюся в текущем году реформу общественного транспорта на 2019 год. Он сообщил, что при принятии решения учитывалось то, что в 2018 году Екатеринбург будет принимать матчи чемпионата мира по футболу. Однако по мнению некоторых наблюдателей, это произошло из-за раскола в городском сообществе, который произошёл после того, как было объявлено о нововведениях.

Напомним, что многие жители города выступили против предстоящей реформы. Оны считают её «сырой» и неподготовленной. Более того, их возмутил тот факт, что перед тем как объявить о внедрении новой схемы маршрутов, городские власти не провели широкое общественное обсуждение нововведений.

Отметим, что согласно новой схеме, отменялись практически все существующие маршруты и вводились новые. Реформа предполагает уменьшение количества маршрутов и увеличение количества подвижного состава на них. Таким образом, уменьшается время ожидания транспорта, но увеличивается количество пересадок. Для того, чтобы жители города не переплачивали за пересадки, параллельно будет введена система повременной оплаты в которой тариф будет рассчитан от первой посадки до последней пересадки.

Помимо простых граждан, которые выказывали своё недовольство транспортной реформой в социальных сетях, на городских форумах, а также во время массовых публичных акций, против нововведений в таком их виде выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Также к широкому общественному обсуждению призывал губернатор Евгений Куйвашев, и глава региональной Госавтоинспекции Юрий Дёмин. Такое же мнение озвучил депутат Государственной думы Андрей Альшевских, который предложил всем ответственным лицам не торопиться, отложить наработанные нововведения в долгий ящик, заказать у специалистов альтернативные проекты и обязательно брать в приоритет мнение горожан.

Читайте ранее в этом сюжете: Конец транспортной реформы в Екатеринбурге: схема отложена, идеолог уволен

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Судьба общественного транспорта в городах России
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