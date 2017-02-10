Минсвязи пока не намерено запрещать в Росси эротические СМИ
Это определенная ниша на рынке, отметил замминистра
Москва, 10 февраля 2017, 16:25 — REGNUM Минсвязи не намерено запрещать распространение эротических СМИ в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил замглавы Минсвязи Алексей Волин, отвечая на вопрос депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»).
«Возможно ли в принципе убрать эротические СМИ как бесполезные и вредные для нормального человека?» — поинтересовался парламентарий.
«На настоящий момент мы все-таки считаем, что это определенная ниша на рынке», — озвучил позицию министерства Волин. «В настоящий момент у нас количество пользователей эротических средств массовой информации значительно больше, чем количество людей, имеющих диагноз», — сказал он.
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