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В Калуге обладателя нацистского тату арестовали на 10 суток

Общество
Калужанин публично хвастался наколкой эмблемы дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»

Калуга, 10 февраля 2017, 16:24 — REGNUM  30-летний житель Калуги арестован судом на десять суток за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Екатерина Соцкая.

По ее словам, районным судом было установлено, что калужанин, облачившись в китель бундесвера, в городском клубе «Меднес» публично демонстрировал татуировку на руке с изображением эмблемы первой танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер».

Напомним, что в соответствии с федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» в Российской Федерации запрещено использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Прокурор Калуги возбудил в отношении калужанина дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики»), а районный суд признал правонарушителя виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста.

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