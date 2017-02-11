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Подземный дворец коммунизма: Станция «Новослободская»

Общество
Московский метрополитен. Погружение №4. Станция «Новослободская»
1 / 33 Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Станция метро «Новослободская»

Николай Иванов, 11 февраля 2017, 09:30 — REGNUM  

Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

1 / 33 Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Станция метро «Новослободская»

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Новослободская».

Открыта 30 января 1952 года. Название дано по проходящей поблизости одноименной улице.

Архитекторы: А.Н. Душкин, А.Ф. Стрелков.

3 / 33 Сложные кривые арок проходов окаймлены лепными золочеными орнаментными полосами. Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Сложные кривые арок проходов окаймлены лепными золочеными орнаментными полосами. Станция метро «Новослободская»
7 / 33 Павел Корин. Подвесной витраж, размещенный внутри пилонов, окаймленных сталью и золоченой бронзой. Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Павел Корин. Подвесной витраж, размещенный внутри пилонов, окаймленных сталью и золоченой бронзой. Станция метро «Новослободская»
11 / 33 Павел Корин. Подвесной витраж, размещенный внутри пилонов, окаймленных сталью и золоченой бронзой. Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Павел Корин. Подвесной витраж, размещенный внутри пилонов, окаймленных сталью и золоченой бронзой. Станция метро «Новослободская»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (40 м). Сравнительно узкие пилоны расширяются вверх, переходя в своды. Сложные кривые арок проходов окаймлены лепными золочеными орнаментными полосами. Пилоны облицованы светлым уральским мрамором Каркодинского месторождения. Главной достопримечательностью станции являются 32 подвесных витража, размещенных внутри пилонов, окаймленных сталью и золоченой бронзой. Их по два на каждом пилоне — со стороны центрального зала и со стороны платформы. В верхней части каждого витража расположены небольшие медальоны. На шести из них изображены люди: архитектор, географ, художник, энергетик, музыкант и агроном; на остальных — узоры и пятиконечные звезды. Витражи выполнены в Риге Латвийским отделением Художественного Фонда СССР (художники — Э. Вейланд, Дж. Я. Бодниек, Э. Крастс и Х. Рыскин) по эскизам П. Д. Корина. В торце центрального зала — большое, во всю стену смальтовое панно П. Д. Корина «Мир во всём мире» работы. В конце 50-х годов портрет Сталина на нем был заменен на парящих голубей. Кроме витражей, станцию освещают подвесные люстры-тарелки.

14 / 33 Павел Корин. Изображение архитектора на медальене витража. Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Павел Корин. Изображение архитектора на медальене витража. Станция метро «Новослободская»
15 / 33 Павел Корин. Изображение георгафа на медальене витража. Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Павел Корин. Изображение георгафа на медальене витража. Станция метро «Новослободская»
16 / 33 Павел Корин. Изображение художника на медальене витража. Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Павел Корин. Изображение художника на медальене витража. Станция метро «Новослободская»
17 / 33 Павел Корин. Изображение энергетика на медальене витража. Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Павел Корин. Изображение энергетика на медальене витража. Станция метро «Новослободская»
18 / 33 Павел Корин. Изображение музыкантаа на медальене витража. Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Павел Корин. Изображение музыкантаа на медальене витража. Станция метро «Новослободская»
19 / 33 Павел Корин. Изображение агронома на медальене витража. Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Павел Корин. Изображение агронома на медальене витража. Станция метро «Новослободская»

В вестибюле аванзал отделен от дугообразного коридора колоннадой круглых колонн ионического ордера. Эскалаторный зал — огромное шатровое помещение с белым куполом. В центре купола — белая розетка со звездой. По подкупольному барабану широкий фриз с орнаментом из рельефной лепнины.

21 / 33 Подвесные люстры-тарелки. Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Подвесные люстры-тарелки. Станция метро «Новослободская»
23 / 33 По подкупольному барабану широкий фриз с орнаментом из рельефной лепнины. Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
По подкупольному барабану широкий фриз с орнаментом из рельефной лепнины. Станция метро «Новослободская»
31 / 33 Фреска (фрагмент). Станция метро «Новослободская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Фреска (фрагмент). Станция метро «Новослободская»

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Читайте ранее в этом сюжете: Подземный дворец коммунизма: Станция «Белорусская»

regnum author Николай Иванов
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