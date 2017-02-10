Костромской суд отпустил на свободу 19-летнего пиромана-романтика

Кострома, , 16:15 — REGNUM В Костроме из зала суда был освобожден 19-летний местный житель, который был арестован по подозрению в поджогах, краже, покушении на угон машины и покушении на убийство. Портал K1news передает, что причиной такого решения стало «примерное поведение» подследственного.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь с 6 на 7 сентября в поселке Никольское Костромского района подожгли три машины, а владельцы еще двух авто обратились в полицию с заявлениями о порче имущества. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что преступления совершены одними и теми же лицами — ими оказались 19-летний костромич и его подруга, которой еще не исполнилось 18 лет. Во время прогулки они нашли одиноко стоявший автомобиль и попытались его угнать. В машине разбили окно, но завести ее не удалось. Через некоторое время они выбрали еще одну машину, где вместо стекла была пленка. Автомобиль также не удалось завести, зато молодой человек решил поджечь приборную панель машины и сделал селфи с подругой на фоне горящего авто. Во время ночной прогулки юноша забил газетами бензобак грузовика и порезал тент, а также поджег еще две машины и угнал велосипед из подъезда многоквартирного дома.

Когда молодые люди уже были в отделении полиции (на расследование правоохранительным органам потребовалось меньше суток), в их телефонах нашли еще одно «огненное» селфи, сделанное в ночь с 4 на 5 сентября на фоне горящего деревянного дома. Во время пожара спасателям пришлось эвакуировать из многоквартирного дома около 30 человек. Выяснилось, что все те же двое молодых людей замерзли во время прогулки и решили согреться в подсобке деревянной многоэтажки. Перед тем, как покинуть свое убежище, они подожгли валявшиеся в подсобном помещении тряпки и сфотографировались на фоне устроенного пожара. Причину своих действий они объяснить не смогли.

Костромича заключили под стражу по подозрению в краже имущества, покушении на угон автомобиля и покушения на убийство. Однако у юноши оказались положительные характеристики, а суд не получил доказательств, что на свободе юноша продолжит заниматься преступной деятельностью и воспрепятствовать установлению истины по делу. Он был освобожден из-под стражи. Следствие по его делу должно завершиться в марте.

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