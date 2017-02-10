Полисы медицинского страхования могут разрешить получать в МФЦ

Москва, , 16:12 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ предлагает внести изменения в правила обязательного медицинского страхования, согласно которым получить или поменять полис ОМС можно будет в многофункциональных центрах (МФЦ). Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа вносятся изменения, призванные организовать в МФЦ предоставление государственных и муниципальных услуг по приему заявлений о выборе или замене страховой медицинской организации, направление этих заявлений и прилагаемых к ним документов в страховые медицинские организации и выдачу оформленных страховыми медицинскими организациями полисов обязательного медицинского страхования либо временных свидетельств», — говорится в документе.

Кроем того, проектом приказа вносятся изменения в части расчета размера неоплаты или неполной оплаты затрат медицинской организации на оказание медицинской помощи и размера штрафа, применяемого за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества.

Предполагается, что указанные изменения уменьшат финансовую нагрузку на медицинские организации для сохранения средств и направления их на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи и повышение заработной платы медработников.