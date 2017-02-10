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Конкурс на строительство судейского жилья в Петербурге отменен ФАС

Общество
Ранее был аннулирован конкурс на застройку нежилой части судебного квартала

Санкт-Петербург, 10 февраля 2017, 16:12 — REGNUM  Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменила итоги конкурса на строительство жилья для судей и сотрудников Верховного суда РФ в Санкт-Петербурге. Поводом для отмены стала жалоба одного из участников конкурса — компании ПСБ «Жилстрой». Решение принято 9 февраля, сообщают СМИ. Ранее та же компания добилась отмены конкурса на застройку нежилой части комплекса для Верховного суда.

Напомним, в конце января конкурсная комиссия присудила победу в конкурсе на строительство жилья для судей калужским строителям — ООО «Каскад-Энерго», которое входит в московскую ГК «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна.

Стоимость проекта в ходе торгов была снижена с 6,2 млрд до 5,8 млрд рублей. Всего в тендере участвовало семь претендентов. Хотя компания «Специальное тоннельное строительство» предложила реализовать проект за 5,4 млрд рублей, конкурсная комиссия отдала победу калужским строителям. Заказчиком выступает ФГУП «Строительное объединение», подконтрольное Управлению делами президента РФ.

Как ожидается, на проспекте Добролюбова в Петербурге появится комплекс зданий общей площадью 224,6 тыс. кв. метров, включая сам Верховный суд РФ, Судебный департамент, инженерно-технический блок, парковка, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана на 30 тыс. кв. метров. Жилой комплекс, в котором судьи и сотрудники аппарата получат 600 квартир, займет 77,6 тыс. кв. метров, его планируют сдать к октябрю 2019 года.

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Как сообщалось, 12 января были подведены итоги конкурса на застройку нежилой части квартала за 28,9 млрд рублей, победителем стала УК «Кредо». Однако затем тот же самый ПСБ «Жилстрой» подал жалобу в ФАС, и, хотя ее и признали необоснованной, последующая проверка привела к тому, что результаты конкурса пришлось аннулировать 24 января из-за нарушения законодательства о госзакупках.

Читайте ранее в этом сюжете: Судьи Верховного суда в Петербурге будут жить в домах калужской фирмы

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