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19% самарцев живут за чертой бедности: новая доктрина нуждаемости

Общество
С 2017 года вводится новый порядок социальных выплат: только остро нуждающимся

Самара, 10 февраля 2017, 16:04 — REGNUM  В Самарской области с 2017 года при распределении большинства социальных выплат будут учитываться принципы адресности и нуждаемости. Это коснется семей с тремя детьми и более, у подавляющего большинства которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, 19% граждан, находящихся за чертой бедности, а также детей в опекунских и приемных семьях и детей-сирот, сообщает ИА REGNUM.

На заседании круглого стола, посвященного новому порядку начисления соцвыплат, министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова, ссылаясь на «непростую экономическую ситуацию в стране», заявила, что в 2017 году при распределении большинства социальных выплат будут учитываться принципы адресности и нуждаемости.

Так, с 1 марта 2017 года более чем в три раза увеличится пособие по бедности. На него могут претендовать граждане, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума. Как отметила министр, подавляющее большинство семей, где трое и более детей, относятся к этой категории граждан.

«Мы увеличиваем размер пособия со 150 до 500 рублей на каждого члена семьи. Таким образом, многодетная семья, в которой два родителя и трое детей, будет получать ежемесячно 2,5 тысячи рублей. Ранее эта же семья получала всего 750 рублей», — сказала министр.

С 1 марта проиндексируют выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях, увеличится вознаграждение приемному родителю. Дети-сироты к окончанию школы будут получать по 5 тыс. рублей из областного бюджета. Аналогичные выплаты предусмотрены и муниципальным бюджетом Самары.

По словам чиновницы, если раньше граждане, имеющие право на ЕДВ ЖКУ, а это 550 тысяч жителей, получали средства на оплату коммунальных услуг фиксированной суммой, то с 1 января изменился порядок, теперь граждане получают компенсацию за понесенные траты согласно тарифам и нормативам. Однако, как сообщила министр, на сегодняшний день 133 организации, предоставляющие услуги гражданам (это 10% от общего числа поставщиков услуг), не заключили соответствующие соглашения об обмене данными, в связи с чем могут возникнуть задержки выплат ЕДВ.

С 1 февраля урегулировано количество поездок по социальной транспортной карте. Теперь по ней можно совершить до 50 поездок в месяц. Ранее за 270 рублей, которые также компенсируются гражданам, обладатель социального проездного мог ездить без ограничений. По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, урегулирование количества поездок позволит сохранить в бюджете и перенаправить на другие социальные нужды более 460 млн рублей.

Что касается нововведения, которое вступает в силу с 1 марта 2017 года, согласно которому выплаты неработающим ветеранам труда и труженикам тыла, получающим пенсию более 19 500 рублей, будут временно заморожены, министр Антимонова заявила, что речь идёт о сумме от 600 до 1119 рублей. «В ситуации, когда 19% населения области находятся около или уже за чертой бедности, у бюджета больше нет возможности тратить деньги на поощрительные надбавки, нужно помогать тем, кому помощь действительно нужна», — пояснила она позицию власти.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, по состоянию на начало 2017 года различные социальные выплаты получали около 1,6 млн жителей — примерно половина населения региона; существовало 126 видов пособий, но только при предоставлении 17 из них учитывается принцип нуждаемости.

С 1 марта в Самарской области работающим пенсионерам и жителям, получающим пенсию свыше 19 тыс. 500 рублей, отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Лишение льгот коснется 175 тыс. граждан. За такое решение сразу в двух чтениях проголосовало большинство депутатов регионального парламента.

Читайте развитие сюжета: Самарские власти лишили работающих пенсионеров ежемесячных пособий

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