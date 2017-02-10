Закон о приватизации старинных усадеб «за рубль» примут в Ленобласти в мае

Тосно, Ленинградская область, , 15:39 — REGNUM Областной закон о приватизации за символическую плату памятников регионального значения, которые находятся в собственности Ленинградской области или муниципалитетов, будет принят уже в мае 2017 года. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона в ходе рабочей поездки в Тосненский район посетил усадьбу Марьино (родовое имение Строгановых-Голицыных), которую начали восстанавливать после передачи в частную собственность в 2008 году.

«Для меня очень важно, чтобы на примере таких восстановленных усадеб показать потенциальным инвесторам, что в Ленинградской области можно достаточно уверенно вкладывать в реставрацию без боязни, что это потом отнимут, деприватизируют, национализируют и т.д.», — сказал Дрозденко.

Напомним, еще летом прошлого года власти Ленобласти заявили о планах по разработке областного закона, позволяющего приватизировать памятники регионального и местного значения на территории Ленобласти. Однако до сегодняшнего дня судьба этой законодательной инициативы была неизвестна. Губернатор посетовал, что его идея, поддержанная на федеральном уровне, до сих пор не была реализована подчиненными.

«К сожалению, приходится констатировать, что очереди за приватизацией усадеб в Ленинградской области нет. Поэтому и закон двигается медленно. Но задача стоит — мы в мае месяце его примем. Это будет первый пилотный законопроект в Российской Федерации, но нам не привыкать быть пилотным регионом», — заявил Александр Дрозденко, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Он также добавил, что пока отсутствует «моральная поддержка со стороны федеральных структур». «Нужно вносить изменения в федеральное законодательство, но пока решили действовать от обратного — подготовим областной закон, а если федеральные структуры будут положения нашего закона опротестовывать, будем просить не наш закон отменять, а вносить изменения в федеральный, считаем это направление правильным», — подчеркнул Дрозденко.

Напомним, на территории Ленобласти находится около 300 старинных усадеб, которые имеют статус памятников как федерального, так и регионального значения, но многие из них находятся в заброшенном состоянии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагалось, что законом о приватизации усадеб «за рубль» будет предусмотрена система «страховки» от недобросовестных инвесторов. То есть, за символическую плату будет отдаваться в частную собственность только здание или его фундамент, а также земля только под самим зданием. Приусадебный участок и дополнительная ландшафтная зона могут быть приватизированы только по мере выполнения обязательств по восстановлению и свободному посещению восстановленной усадьбы. При этом большие участки будут предоставляться исключительно на условиях аренды.

Федеральное законодательство на сегодняшний день допускает приватизацию памятников федерального и регионального значения, однако Росимущество пока не разработало соответствующую процедуру, в связи с чем и возникла необходимость в областном законе. В Ленобласти рассчитывают, что с его принятием старинными усадьбами, которые необходимо восстановить и содержать, заинтересуются крупные компании и бизнесмены.

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Инициатива Александра Дрозденко летом 2016 года нашла поддержку министра культуры Владимира Мединского и на тот момент спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Глава Минкультуры предложил разработать федеральную программу приватизации памятников и выразил надежду, что новое руководство Росимущества будет активнее продвигать эту идею.

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