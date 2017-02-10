Роскомнадзор о письме «Эху Москвы»: Нарушения устранят в срок

Москва, , 15:17 — REGNUM Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство не планирует предпринимать каких-либо мер к руководству радиостанции «Эхо Москвы» относительно структуры собственности юридического лица. Так он прокомментировал информационное письмо, отправленное «Эху Москвы», сообщает Life.

По его словам, Роскомнадзор находится в постоянном контакте с руководством радиостанции, которое уже работает над устранением нарушений. «Речь не идет о том, что их сразу закроют. До 15 февраля должны быть произведены определенные действия технического характера», — сказал представитель ведомства.

Ампелонский пояснил, что все будет сделано в указанный в письме срок. Он выразил уверенность, что все нарушения будут устранены.

Ранее Роскомнадзор направил руководству радиостанции письмо, в котором указал на то, что, один из акционеров ЗАО «Эхо Москвы» имеет иностранную долю капитала 19,92%. Это противоречит требованиям закона о СМИ.