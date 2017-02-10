Во Львове карту Украины изобразили без Крыма

Львов, Украина, , 15:06 — REGNUM Львовское издательство выпустило сборник кроссвордов, в котором карта Украины изображена без Крымского полуострова. Публикация возмутила и читателей журнала, и пользователей социальных сетей, сообщает украинское издание «Сегодня».

Уточняется, что сборник поступил в газетные киоски Львова в конце января. Однако на текущий момент издания, тираж которого составил 30 тыс. экземпляров, в продаже уже нет.

В редакции издательства пояснили, что техническую ошибку допустил дизайнер. Сотрудник взял из интернета «неправильную» карту, чего никто не заметил. Руководство обещает принести извинения всем читателям на страницах следующего сборника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года после проведения в регионе референдума. В пользу воссоединения с Россией высказались 96,8% жителей Крыма при явке свыше 83%. Для города Севастополь результат составил 95,6% и 89,5% соответственно.