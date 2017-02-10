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«Эхо Москвы» получило письмо Роскомнадзора об иностранном капитале

Общество
Один из акционеров ЗАО «Эхо Москвы» имеет иностранную долю капитала 19,92%

Москва, 10 февраля 2017, 15:04 — REGNUM  Вещание радиостанции «Эхо Москвы» может быть приостановлено Роскомнадзором из-за структуры собственности юридического лица. Об этом говорится в предупреждении ведомства, направленного 31 января руководству радиостанции, сообщает Life.

Согласно тексту письма, подписанному заместителем начальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Еленой Корсаковой, один из акционеров ЗАО «Эхо Москвы» имеет иностранную долю капитала 19,92%.

Это противоречит требованиям закона о СМИ — учредителем средства массовой информации не может быть российское юрлицо с иностранным участием. Радиостанция должна устранить нарушение до 15 февраля 2017 года, иначе ее деятельность может быть приостановлена.

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в декабре 2015 года в эфире «Дождя» заявил, что американская компания EM HOLDING COMPANY LLC понизила свою долю в уставном капитале «Эха Москвы» с 34% до 19,92%, чтобы соответствовать требованию российского законодательства в 20%.

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