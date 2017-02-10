Пастор из ЮАР предложил прихожанам проверить силу веры крысиным ядом

Кейптаун, , 15:00 — REGNUM Священник, называющий себя Пророком Лайт Моньеки, во время службы в ЮАР предложил прихожанам радикальным способом проверить силу их веры — для этого им нужно было выпить водный раствор крысиного яда, сообщает Enca.

Во время проповеди пастор на глазах прихожан подмешал яд в воду, немного выпил этот раствор, уверяя, что ему как истинно верующему, отравление не грозит.

После он предложил проделать опыт прихожанам. Некоторые согласились.