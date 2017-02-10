Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава

В республике широко обсуждается вопрос назначения на должность главного врача человека без опыта и, возможно, без диплома

Владикавказ, , 13:55 — REGNUM В Северной Осетии пытаются разобраться в ситуации, которой обеспокоены многие жители республики. Главврачом 7-й поликлиники Владикавказа назначен 26-летний Георгий Никиташенко. Активных горожан волнует не только вопрос, почему на такую серьезную должность назначен молодой специалист, опыт работы которого явно недостаточен, но и сведения о том, что Никиташенко якобы вовсе не имеет медицинского образования.

Глава города Махарбек Хадарцев на своей странице в Facebook, сообщил в связи с обращением местных жителей, что он направил запрос в Северо-Кавказскую государственную гуманитарно-технологическую академию в столице Карачаево-Черкесии, где учился Никиташенко. Согласно выписке из приказов, тот поступил в академию в августе 2010 года, а уже в марте 2011 года взял академический отпуск из-за болезни. В сентябре 2011 года он вновь приступил к учебе, а в мае 2012 года был отчислен по собственному желанию.

Хадарцев приложил фото писем с ответами из вуза и отметил, что, не любит делать голословных обвинений и идти на поводу эмоций, потому дал поручение сделать запрос, но такого ответа не ожидал увидеть.

«Почему нас вводили в заблуждение по поводу образования Г. Никиташенко? Каким образом он стал главным врачом крупнейшей поликлиники Владикавказа без необходимого образования, без трудового стажа? До каких пор назначения в нашей медицине будут производиться исходя из принципа «лояльности», а не профессионализма?» — задает вопросы возмущенный глава Владикавказа, адресуя их министру здравоохранения Северной Осетии Михаилу Ратманову и тому, кто, по его словам, поддерживает его «оригинальные» кадровые решения.

Свои вопросы с просьбой прояснить ситуацию с новыми кадровыми назначениями в ведущих республиканских медучреждениях главе региона и премьер-министру адресуют и депутаты парламента. Спикер парламента Алексей Мачнев сообщил, что в марте текущего года предстоит заслушать отчет министра здравоохранения, а к этому времени у парламентариев есть возможность подготовить все волнующие их и избирателей вопросы.

О том, что в настоящее время организована проверка насчет подлинности диплома главврача Никиташенко, сообщил и Минздрав. Ведомство направило запросы в Северо-Кавказскую гуманитарно-технологическую академию в городе Черкесске и на предыдущее место работы — в поликлинику Москвы, пишет «Медвестник».

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В Северной Осетии уволили главного врача клинической больницы

Как сообщало ИА REGNUM, в августе прошлого года на должность министра здравоохранения Северной Осетии был назначен Михаил Ратманов — врач из Иваново. Глава республики Вячеслав Битаров называл состояние в системе здравоохранения недопустимой, имея в виду в первую очередь нехватку лекарств, вымогательство со стороны медперсонала и врачебные ошибки.