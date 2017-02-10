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У дельфинов сбилась локация — Всемирный фонд дикой природы

Общество
Сбитая локация может быть связана с гидроакустическими исследованиями или работой сонаров военных кораблей
Дельфин
JohnAlvarez
Дельфин

Москва, 10 февраля 2017, 13:38 — REGNUM  Руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Константин Згуровский считает, что одной из причин массового выброса черных дельфинов на берег в Новой Зеландии могла стать сбитая локация у животных.

По его словам, это наиболее вероятная версия. Сбитая локация может быть связана с гидроакустическими исследованиями или работой сонаров военных кораблей, сообщает РЕН ТВ.

Также причиной массовой гибели животных могли стать геомагнитные бури, пишет Science Daily. Ученые из NASA полагают, что дельфины могли дезориентироваться из-за аномалий солнечной активности.

Как сообщало ИА REGNUM, на берег Южного острова (Новая Зеландия) утром 10 февраля выбросилось несколько сотен черных дельфинов — на берегу оказались 416 животных. Началась масштабная операция по спасению китообразных, однако уже около 70% животных погибло.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасение китов в Новой Зеландии: Волонтеры образовали у берега живую цепь

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Массовая гибель диких животных
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