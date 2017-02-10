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Белгородские депутаты согласились приравнять электронные сигареты к табаку

Общество
Парламентарии поддержали проект федерального закона

Белгород, 10 февраля 2017, 13:33 — REGNUM  Депутаты Белгородской областной думы проект федерального закона, который ограничивает курение электронных сигарет, передает портал «Бел.Ру».

На совместном заседании комитетов облдумы по бюджету и финансам, по здравоохранению и социальной политике. Проект федерального закона предполагает ограничение использования электронных сигарет в общественных местах и запрет на продажу их несовершеннолетним. «Проект закона как бы дублирует закон о табакокурении. Также законопроект указывает на необходимость разработки технических регламентов для электронных сигарет. Проект закона разработан в качестве меры защиты граждан от воздействия дымоиспарителей, а также для предотвращения активной пропаганды курения среди несовершеннолетних», — отметила депутат Светлана Масютенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил за закрытие всех кальянных. «У нас уже больше десятка кальянных. Курение в общественных местах запрещено. А какая разница между дымом от сигарет и дымом от кальяна? Никакой. Сигареты, оказывается, нельзя курить, а кальян можно. Это просто пробел в законодательстве. А распространяется все сейчас быстро. Туда вовлекается молодежь. А где кальян — там наркотики, спайсы. Кальянных не должно быть», заявил глава региона.

Читайте ранее в этом сюжете: «Где кальян – там наркотики»: белгородские власти хотят закрыть кальянные

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