Законопроект о земельных правах Героев России внесен в Госдуму

Москва, , 13:17 — REGNUM Законопроект, направленный на более полную реализацию прав и льгот Героев и полных кавалеров ордена Славы, внесли в Госдуму депутаты Андрей Красов («Единая Россия»), Светлана Савицкая (КПРФ), и ряд других, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Предложения базируются на анализе многочисленных обращений Героев и полных кавалеров ордена Славы с просьбами внести изменения в законодательство, что позволит им реально воспользоваться своими правами.

Так, в принятом в 1993 году законе о статусе этой категории граждан предусмотрено бесплатное получение ими земельных участков только в собственность. Однако после 1995 года Земельным и Гражданским кодексами РФ было предусмотрено два основных вида владения землей — собственность и аренда. Законопроект дает им право не только бесплатно получать землю в собственность, но и арендовать ее — вне очереди.

Кроме того, в законопроекте учтены многочисленные обращения Героев и полных кавалеров ордена Славы на получение ежемесячной денежной выплаты. «В числе льгот, непредоставляемых тем, кто перешел на ежемесячную денежную выплату, попала льгота, не имеющая отношения к расходам федерального бюджета, но имеющая важное социальное значение», — указали авторы. «Для того чтобы реализовать свое право на вышеуказанную льготу (на получение земли) Герои и полные кавалеры ордена Славы вынуждены на один год отказываться от ежемесячной денежной выплаты, а после реализации льготы через год снова переходить на ежемесячную денежную выплату», — указали депутаты.

Законопроектом эта проблема решается, что «позволит реализовать льготы на получение земельных участков независимо от получения ежемесячной денежной выплаты, так как предоставление этой льготы не связано с дополнительными расходами федерального бюджета».