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Госдуме предлагают запретить скидки на алкоголь и его бесплатную раздачу

Общество
Законопроект призван исключить излишний спрос на алкоголь
Алкоголь
Spacekid
Алкоголь

Москва, 10 февраля 2017, 13:08 — REGNUM  Скидки на алкогольную продукцию, а также бесплатную раздачу такой продукции в виде подарков при проведении акций в магазинах предлагается запретить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Сысоевым.

Согласно законопроекту, не допускается стимулирование продажи алкогольной продукции, в том числе распространение алкогольной продукции среди населения бесплатно, в том числе в виде подарков, а также применение скидок с цены алкогольной продукции любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов.

«Скидки или иные бонусы являются одним из наиболее эффективных методов воздействия на потребителя, направленных на достижение главной цели — увеличение объема продажи товара и количества потока покупателей. Применение таких методов стимулирования продаж как скидки и акции, которые проводятся практически постоянно в подавляющем большинстве торговых точек, заставляет потребителя приобретать не нужный ему на самом деле товар», — считают авторы законопроекта.

Депутаты приводят оценки ВОЗ, согласно которым связанные с алкоголем расходы для общества составляют 2−5% валового национального продукта, а на каждый дополнительный рубль, поступивший в казну за счет увеличения продаж алкоголя, государство несет убытков примерно на три рубля, и это связано с падением производства и прочими причинами, которые были вызваны увеличением потребления населением алкоголя.

Запрет скидок на алкогольную продукцию исключит излишний спрос на алкоголь и обеспечит возможность свободы потребителя в выборе товара, считают депутаты Госдумы, подчеркивая, что подобные ограничительные меры показали свою эффективность в рамках применения так называемого «антитабачного закона».

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