Миллионы приложений могут быть удалены из Google Play

Их разработчики должны провести проверку программ до 15 марта 2017 года

Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Некоторые разработчики Android-приложений получили уведомления от Google, в которых корпорация призывает компании проверить свои продукты на соответствие политике конфиденциальности. В противном случае приложения могут быть удалены или скрыты из Play Store, сообщает ресурс The Next Web.

В уведомлении Google отмечает, что приложения должны «следовать действующей политике конфиденциальности, когда запросы приложения обрабатывают пользовательскую информацию или передают данные об устройстве».

То есть пользователи должны быть поставлены в известность о том, каким образом могут быть использованы их данные, когда приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов смартфона, информации о счете владельца или функциям аппарата. Как отмечают специалисты, в каталоге приложений довольно много тех, что давно не обновляются, однако продолжают собирать данные пользователей и их устройств.

В настоящее время магазин Google Play позволяет загрузить более 2,6 млн программ. Их разработчики должны провести проверку приложений до 15 марта 2017 года.

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