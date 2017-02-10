Всего 17 процентов мурманчан не платят за капремонт

В 60-ти зданиях, которые были включены в краткосрочный план ремонта в прошлом году, завершаются работы

Мурманск, , 12:35 — REGNUM



В Мурманской области собираемость взносов за капремонт сейчас составляет 83%. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области».

«В Мурманской области в 2016 году капитально отремонтированы порядка 200-сот домов, — напомнили в организации. — Ещё в 60-ти зданиях, которые были включены в краткосрочный план прошлого года, работы завершаются, по 29 домам культурного наследия разрабатывается проектная документация».

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, в краткосрочном плане ремонтных работ на 2017 год — 367 домов, расположенных на территории региона. Также, учитывая изношенность лифтового хозяйства, Фонд планирует провести работу по замене подъёмников. В планах на ближайшие три года — замена 377 лифтов.

Добавим, основными видами работ при проведении капитального ремонта в 2017 году в Мурманской области будут являться в том числе ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, электроснабжения), ремонт фасадов.

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