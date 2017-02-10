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Полковник ГУСБ МВД РФ обвиняется в мошенничестве в Петербурге

Общество
Высокопоставленного полицейского задержали на российско-белорусской границе

Санкт-Петербург, 10 февраля 2017, 12:34 — REGNUM  Полковника полиции Виталия Федосова задержали на границе с Белоруссией и доставили в Санкт-Петербург для проведения следственных действий. Старший оперуполномоченный по особо важным делам 17 отдела («Запад») РУСБ Главного управления собственной безопасности МВД России обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения и (или) в крупном размере. Федосову грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщили сегодня, 10 февраля, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, «в отношении Федосова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и он был объявлен в федеральный розыск».

9 февраля совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федосов был задержан на российско-белорусской границе.

«В ближайшее время с обвиняемым планируется проведение следственных действий, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Читайте ранее: 100-миллионную взятку полковник МВД Тимченко требовал за прекращение дела

Напомним, 9 декабря 2016 года был задержан и позже арестован судом начальник Главного управления собственной безопасности МВД России по СЗФО полковник Юрий Тимченко — непосредственный начальник Федосова. Тимченко задержали при получении половины суммы от предполагаемой взятки размером в 100 млн рублей. По данным следствия, полковник требовал деньги за прекращение уголовного производства по факту неуплаты налогов ООО «Деловые линии».

Днём ранее были в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ России были задержаны его предполагаемые посредники Константин Марченков и Сергей Зиновенко, которые получили от представителя «Деловых линий» муляж денежных средств на сумму 50 млн рублей.

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