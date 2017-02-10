Ростов-на-Дону: в детском саду работала воспитатель с туберкулезом

Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM

В Ростове-на-Дону в одном из детских садов Пролетарского района у воспитателя обнаружен туберкулез. Региональные интернет-издания сообщают, что в дошкольном учреждении объявлен карантин. По имеющейся информации, у воспитательницы в ходе диспансеризации выявлен туберкулез закрытой формы на начальной стадии.

В течение года малыши будут находиться под наблюдением врача-туболога, а работник детсада ушла на больничный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в начале прошлого года в Каменск-Шахтинский филиал областного противотуберкулезного клинического диспансера для лечения был госпитализирован местный житель. В больницу он попал принудительно по решению суда. Прокурорская проверка показала, что мужчина уклонялся от амбулаторного и стационарного лечения. А в декабре 2015 года в одном из детских садов города несколько дней работала няней женщина, страдающая открытой формой туберкулеза. В группе риска оказались 25 малышей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в последние годы заболеваемость туберкулезом пошла на спад. Но, между тем, был зафиксирован рост заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет на 9,5%. Заболеваемость бациллярными формами туберкулеза осталась на уровне предыдущих лет.

Напомним, вспышка туберкулеза на Дону произошла зимой 2013 года. В декабре на карантин ушел Батайский железнодорожный техникум. Диагноз был выявлен у 20 учащихся. Все они были направлены на лечение.