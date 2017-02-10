Повышение пенсионного возраста: риски последствий

Ханты-Мансийск, , 12:05 — REGNUM В стране готовят общественное мнение к тому, что повышение пенсионного возраста — неизбежно. Но с политической точки зрения данная мера пополнения Пенсионного фонда России — несвоевременная. Это травмирует психику граждан и вносит лепту в создание социальной напряженности, поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM депутат думы ХМАО Александр Мещангин.

«Любые разговоры про пенсионный возраст сегодня, на фоне неиндексации пенсий работающим пенсионерам в текущем году, заморозки выплат повышенных пенсий для пенсионеров, которые отработали 30 лет в сельской местности, продления моратория на накопительную часть пенсии, то есть на фоне всего этого такая инициатива и ее обсуждение — это травмирование психики наших граждан. К сожалению, у нас первоначально экономят на социальной сфере, хотя можно найти другие источники доходов, оптимизировав расходы, жестко взяв под контроль ряд вопросов. У нас находятся деньги на миллионные вливания в различные фонды, но на пенсионеров деньги найти не могут», — поясняет свою позицию региональный парламентарий.

Напомним, Пенсионный фонд России опубликовал презентацию о возможном повышении пенсионного возраста, начиная с 2019 года. Документ предлагает поднимать пенсионный возраст для мужчин на три месяца в год до достижения 65 лет, для женщин — по шесть месяцев в год до достижения 60 лет.

Бурные дискуссии по поводу очередной пенсионной реформы будоражат умы из-за возможности не лучших последствий. Политолог, директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин (Салехард) прогнозирует репутационные риски при повышении пенсионного возраста в стране: «С точки зрения старения рабочей силы повышение срока выхода на пенсию — мера логичная и необходимая. Логичной мерой было бы и сокращение расходов на деятельность самого Пенсионного фонда. Одним повышением возраста пенсионера разрыв между платящим в ПФР и получающим из него не сократить. Овчинка может не стоить выделки, и даже обойтись дороже. Для страны, экономика которой зависит на 60% от стоимости барреля нефти, продление работающим срока выхода на пенсию — мера не самая принципиальная. Зато появляется масса рисков. Достаточно вспомнить монетизацию льгот, которая вызвала серьезную социальную напряженность в первые годы внедрения. Экономический эффект от нее оказался крайне низким, политический урон получился серьезным. И важно, какая партия будет голосовать за повышение пенсионного возраста в Госдуме. Она понесет за собой шлейф негатива, который обязательно появится. Борьба со сверхдоходами, с коррупцией дает имиджевый плюс и пополняет казну. С повышением пенсионного возраста власти придется дать что-то взамен, чтобы снять социальную напряженность. Возможно, даже больше, чем пять президентских тысяч».

Повышение пенсионного возраста изменит рынок труда

Не готов к повышению пенсионного возраста и российский рынок труда. Он, очевидно, изменится. И в лучшую ли сторону? По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2016 года из 146 млн граждан России более 40 млн достигли возраста 55 лет и более, а еще 43 млн человек — это дети и молодежь до 18 лет.

Получается, что сегодня на одного работающего в стране приходится более одного иждивенца, напоминает управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы Сергей Тиунов. «Причем в ближайшие годы соотношение работающих и неработающих не изменится: сейчас в активную жизнь вступили представители поколения, появившегося на свет в период падения рождаемости, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM эксперт. — В этой ситуации повышение пенсионного возраста выглядит необходимой мерой по балансировке системы социального обеспечения».

Говоря о последствиях, Сергей Тиунов акцентирует внимание на возрастной дискриминации на рынке труда, которая законодательно запрещена, но осталась в подкорке у кадровиков и руководителей. «Теоретически, подняв пенсионный возраст, мы увеличим потенциальные трудовые ресурсы, — рассуждает эксперт. — Однако будут ли рабочие места доступны людям старше 50 лет? На мой взгляд, в России все еще широко распространена дискриминация по возрасту. И только сейчас, из-за острой нехватки кадров в ряде отраслей и по ряду специальностей (например, инженерных), ситуация начинает меняться. Еще недавно в объявлениях о работе можно было встретить фразу «не старше 40 лет». Да, сейчас использование таких формулировок в объявлении о найме является правонарушением. Но исчез ли подобный штамп из головы руководителей? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя».

Поздний выход на пенсию затормозит карьерный рост и увеличит безработицу среди молодежи, считает экономист Марк Гойхман (Москва). «Социальные последствия гораздо глубже поверхностных расчётов об экономии бюджета. В стране нет и не предвидится избытка рабочих мест. И продолжающие работать люди старших возрастов не дадут вакансий для молодёжи. Или наоборот, они не смогут найти работу для себя, пока ещё не получая пенсию. Это неизбежно усилит безработицу, создаст напряжение в обществе, увеличит нагрузку на социальные расходы бюджет — но уже не пенсии, а пособия. Работающие пожилые люди больше болеют. Соответственно, качество жизни и здоровья в среднем в стране ухудшится, вырастут и медицинские расходы бюджета», — считает эксперт.

К позднему выходу на пенсию готовы лишь чиновники

Финансовый эксперт «Аналитики Онлайн» Божена Клименко привела корреспонденту ИА REGNUM любопытную статистику. Половина респондентов, работающих в госструктурах, полностью рассчитывают на пенсию — это основная часть их дохода в преклонном возрасте. А вот 30% граждан России, трудящихся в коммерческих структурах, ждет другая реальность. Оставшиеся 20% убеждены, что будущая пенсия составит лишь незначительную часть их дохода в преклонном возрасте. «Сказки о белых зарплатах пока никто не собирается делать былью. Поэтому придется рассчитывать только на собственные силы и на свою востребованность», — делает вывод эксперт.

И, судя по повышению пенсионного возраста госслужащим, которые ничуть не возмутились продлению срока выхода на пенсию, чиновники находят упоение в труде, а не в заслуженном отдыхе. «Есть «теплые места», где предельный возраст, позволяющий гражданину находиться на гражданской службе, увеличен до 65 лет, а для высших руководителей он стал ещё больше, и равен 70 годам. В правительстве утверждают, что принятие этого закона позволит подольше использовать на государственной службе ценные кадры. Главное, чтобы эти кадры помнили, что они — слуги народа», — комментирует нововведение Божена Клименко.

«В начале ноября 2016 года был опубликован доклад Всемирного банка, содержащий анализ состояния российской экономики. И эксперты ВБ, обращаясь к России, посоветовали не торопиться с повышением пенсионного возраста и делать это постепенно, — поясняет Клименко. — Причем разница между 60 и 65 годами не слишком велика, это же не Япония, где многие трудятся до 70 лет. Не хочу кого-то обидеть, но значительная часть наших граждан после 60 лет, как правило, выглядят как минимум на десять лет старше. Этому способствует нездоровый образ жизни и социальная незащищенность. Я уже не говорю о квалификации. Наука и жизнь не стоят на месте, пенсионерам придется искать работу, и, вероятно, на ступень ниже по социальной лестнице».

Учитывая возможность дожить до пенсии

При рассмотрении вопросов увеличения пенсионного возраста важно учитывать не только финансовые проблемы сбалансированности пенсионной системы, но и возможности граждан России дожить до пенсии, пояснил корреспонденту ИА REGNUM одно из направлений рассчета рисков завкафедрой Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. «В противном случае мотивация к участию в пенсионных программах у населения и предпринимателей снижается. Сопоставление реального возраста утраты трудоспособности, финансовых возможностей ПФР и негосударственных пенсионных систем должно дать четкий и взвешенный ответ на оптимальную величину пенсионного возраста и ожидаемого размера пенсии. Отдельный и важный вопрос связан с утратой трудоспособности представителями профессий с особыми условиями труда. За их досрочную из-за ранней утраты трудоспособности пенсию должны нести ответственность работодатели на основе повышенных пенсионных отчислений либо зарплаты, позволяющей работникам формировать пенсию самостоятельно».