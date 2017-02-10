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Племянник советника президента Филиппин пойман во время сбыта наркотиков

Общество
Приближенному к президенту стало стыдно за своего родственника

Манила, 10 февраля 2017, 11:30 — REGNUM  Племянник одного из приближенных президент Филиппин Родриго Дутерте был пойман на продаже наркотиков, сообщает Reuters.

Племянник политического советника президента Дутерте Иисуса Дуреза Джон Пол Дуреза был пойман при попытки реализовать 15 грамм метамфитамина, известного как «сябу».

Хесус Дуреза считается другом детства Дутерте. Он заявил, что ему стыдно за своего племянника, при этом подчеркнув, что правоохранительные службы не делают ни для кого исключений в своей борьбе с наркоторговлей.

«Я высоко оцениваю органы по борьбе с наркотиками, которые выполняют свою работу без страха и не делают ни для кого исключения», — высказался Дуреза.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте пришел к власти благодаря обещанию жестко бороться с процветающей наркоторговлей. Исполняя свои обещания, Дутерте санкционировал отстрелы наркодиллеров без суда и следствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Дутерте сделал громкое заявление о прошлом: он лично убивал наркоторговцев

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