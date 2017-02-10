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Утеплять фасады домов в Петербурге будут за счет средств на капремонт

Общество
В перспективе это должно уменьшить счета за тепло в спальных районах

Санкт-Петербург, 10 февраля 2017, 11:29 — REGNUM  В Петербурге разрешат утеплять фасады за счет средств, собираемых с граждан на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующий документ 10 февраля одобрили на заседании комитета по законодательству городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект был внесен губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Он дополняет перечень услуг по капремонту работами по утеплению фасадов, как это полагается при новом строительстве, а не только их окраска и уплотнение швов. Инициатором поправок в закон «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге», стал Жилищный комитет. Новый документ также увеличивает краткосрочный план капитального ремонта с 1 года до 3 лет.

«В жилых многоквартирных домах толщина стен составляет 80−90 см в старом городе, а в спальных районах в панельных домах — 25−30 см. Там колоссальные теплопотери. Чтобы сохранить температуру внутри здания, там тепла расходуется больше по сравнению с домами в центре города, люди платят больше. Это приведет к снижению теплопотерь и жители будут платить гораздо меньше за тепло», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM глава Жилищного комитета Валерий Шиян.

Он добавил, что в ближайшей перспективе петербуржцам не стоит опасаться повышения тарифов на капитальный ремонт домов. Напомним, к концу 2016 года 86% петербуржцев оплатили свои квитанции за капремонт.

Между тем, депутат от «Единой России» Алексей Цивилев обратил внимание коллег на проблему «хрущевок», которые ранее попали в программу реновации, но та остановилась по причинам сложного финансово-экономического положения. Цивилев заявил, что дома 1950−1960 годов постройки давно выработали свой ресурс, их следует расселять.

«Они требуют либо программы реновации, либо программы капремонта. Но по факту нет ни той, ни другой. Жители не понимают, когда им ждать капремонта, раз они значатся в программе реновации, тем не менее, они оплачивают капремонт», — сказал депутат.

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Капитальный ремонт жилья
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