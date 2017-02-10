Дело белгородского экс-депутата Филатова будут рассматривать в Белгороде

Защита директора ОАО «Белгородэнерго» настаивает, что дело является «заказным», и надеется, что его перевод благоприятно скажется на подопечном

Белгород, , 10:36 — REGNUM Дело бывшего депутата Белгородской областной думы, управляющего директора ОАО «Белгородэнерго» Виктора Филатова будет рассматриваться в Белгороде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании «АльтЭнерго», Московский городской суд 9 февраля рассмотрел апелляцию прокуратуры и потерпевшей стороны, которые хотели оспорить решение о переводе дела, но отклонил ее.

Мосгорсуд отклонил доводы ирокуратуры и представителя потерпевшего — «МРСК Центра», оставив без изменения изначальное решение Мещанского суда направить дело в суд первой инстанции, в Белгород, — по месту совершения инкриминируемого деяния.

Адвокат Филатова Владимир Горелик назвал судебное решение «определенным прорывом» и заявил, что обвинения четверых белгородцев — «надуманные», а дело имеет «заказной характер».

Виктор Филатов и еще четыре белгородца — Алексей Зеленской, Павел Тищенко, Александр Пивоваров и Станислав Милькин — обвиняются по статьям «Присвоение или растрата» и «Организация преступного сообщества».

По версии следствия, бывший генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Евгений Макаров (сейчас в международном розыске) в 2006 году в Москве с Филатовым создали и возглавили преступное сообщество для систематического хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «МРСК Центра». Для этого планировалось использовать подконтрольное им ОАО «КорСсис». К реализации схемы они привлекли своих знакомых — генерального директора ОАО «КорСсис» Милькина и директора по экономике и финансам этой же фирмы Тищенко.

Сообщники в 2008 году приняли на работу в отделение компании в Курской области более 300 человек, незаконно уволенных по указанию Филатова и Макарова из ОАО «МРСК Центра». Работников назначили на аналогичные должности с прежними обязанностями, разместили на тех же рабочих местах. В 2010 году с целью сокрытия противоправного характера таких действий и решений их перевели обратно в ОАО «МРСК Центра». Также Филатов и Макаров через своих знакомых — директора ООО «ОБС» Зеленского и генерального директора ЗАО «Полиграфия и коммуникации» Пивоварова обеспечили переоформление контрольного пакета акций ОАО «КорСсис» с подконтрольных российских коммерческих организаций на подконтрольные кипрские оффшорные компании. Они контролировали деятельность совета директоров ОАО «КорСсис» и голосование подконтрольных коммерческих организаций в интересах сообщников на общих собраниях акционеров фирмы.

Дело было возбуждено по заявлению, направленному в СК РФ гендиректором ОАО «МРСК Центра» Олегом Исаевым. Обвиняемые более полутора лет содержатся в московских следственных изоляторах.