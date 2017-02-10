«В России освобождается рынок под порошковое молоко»

Москва, , 10:32 — REGNUM ЛДПР разделяет обеспокоенность производителей молока, потому что в результате мер Россельхознадзора богатые будут пить молоко с ферм, а бедные — порошковое молоко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил журналистам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, комментируя информацию о возможном росте цен на молочную продукцию.

«Мы разделяем обеспокоенность производителей молока, Минсельхоз принимает решение, а потом начинает анализировать негативные последствия. В Россельхознадзоре высказались, что это все это пиар и никакого беспокойства здесь проявлять не надо. А знаете, почему не надо? А потому, что богатые будут пить молоко и употреблять молочную продукцию с частных ферм, они сегодня есть, а те, кто это не сможет, будут пить порошковое молоко. Освобождают рынок для порошкового молока», — отметил Нилов.

Он привел пример работы российских предприятий не в интересах отечественных потребителей. «Лет 10 назад мы были в Белгороде, супруга бывшего мэра Москвы Батурина открыла большую ферму. Вы думаете, куда эта продукция шла, на российский рынок? В Германию. А из Германии привозили порошок, здесь размешивали и продавали. А потом иногда пробросы делают — то у сыр у нас какой-то непонятного качества, то в молоке мел обнаружили. А наш производитель не может выйти на рынок, потому что его душат наши чиновники проверками, нормативно-правовыми актами, и наоборот — освобождают место, чтобы импортная некачественная продукция попадала на прилавки. Это политика импортозамещения!» — иронизирует депутат.

«ЛДПР говорит — оставьте в покое рынки, не трогайте, помогайте сельхозпроизводителям», — призвал Нилов.

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») предупредил главу Минсельхоза Александра Ткачева о возможном росте цен на продукцию из-за ограничений Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Ограничения по отгрузке сырого молока были наложены на 25 субъектов РФ, в том числе на те, которые выступают лидерами по объемам производства молока. В связи с этим производители молочной продукции заявляют о риске перебоев с поставками и возможном повышении цен на молочную продукцию, кроме того, они сообщают о значительных убытках производителей молока, сообщает «Коммерсант».