Пятница, 10 Февраля 2017 года
10:35:04 МСК

«В России освобождается рынок под порошковое молоко»

Общество
«Союзмолоко» предупредил главу Минсельхоза о возможном росте цен на продукцию из-за ограничений Россельхознадзора по ввозу сырого молока из 25 регионов

Москва, 10 февраля 2017, 10:32 — REGNUM  ЛДПР разделяет обеспокоенность производителей молока, потому что в результате мер Россельхознадзора богатые будут пить молоко с ферм, а бедные — порошковое молоко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил журналистам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, комментируя информацию о возможном росте цен на молочную продукцию.

«Мы разделяем обеспокоенность производителей молока, Минсельхоз принимает решение, а потом начинает анализировать негативные последствия. В Россельхознадзоре высказались, что это все это пиар и никакого беспокойства здесь проявлять не надо. А знаете, почему не надо? А потому, что богатые будут пить молоко и употреблять молочную продукцию с частных ферм, они сегодня есть, а те, кто это не сможет, будут пить порошковое молоко. Освобождают рынок для порошкового молока», — отметил Нилов.

Он привел пример работы российских предприятий не в интересах отечественных потребителей. «Лет 10 назад мы были в Белгороде, супруга бывшего мэра Москвы Батурина открыла большую ферму. Вы думаете, куда эта продукция шла, на российский рынок? В Германию. А из Германии привозили порошок, здесь размешивали и продавали. А потом иногда пробросы делают — то у сыр у нас какой-то непонятного качества, то в молоке мел обнаружили. А наш производитель не может выйти на рынок, потому что его душат наши чиновники проверками, нормативно-правовыми актами, и наоборот — освобождают место, чтобы импортная некачественная продукция попадала на прилавки. Это политика импортозамещения!» — иронизирует депутат.

«ЛДПР говорит — оставьте в покое рынки, не трогайте, помогайте сельхозпроизводителям», — призвал Нилов.

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») предупредил главу Минсельхоза Александра Ткачева о возможном росте цен на продукцию из-за ограничений Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Ограничения по отгрузке сырого молока были наложены на 25 субъектов РФ, в том числе на те, которые выступают лидерами по объемам производства молока. В связи с этим производители молочной продукции заявляют о риске перебоев с поставками и возможном повышении цен на молочную продукцию, кроме того, они сообщают о значительных убытках производителей молока, сообщает «Коммерсант».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы молочной отрасли
Главное сегодня
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
«Австралийские казаки играют все большую роль в русской диаспоре»
ЧитаРоссия Казачество Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
10.02.17
Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
China Daily: заявления МИД Китая послали США сигнал о разрядке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
09.02.17
Владимир Жириновский: Донбасс бомбят потому, что там русские
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванёт в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
ещё главное