Дело об исчезновении подростков на Кубани не закрыто — СКР

Краснодар, , 10:30 — REGNUM В Краснодарском крае после исчезновения двух подростков, которые ушли из дома, а позднее нашлись в Адыгее, продолжает расследоваться уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

«В настоящее время следствием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможного совершения в отношении детей какого-либо преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13-летнюю Викторию Сосюру и её 15-летнего брата Сергея начали икать 8 февраля. Подростки покинули дом в селе Шереметьевском (Тбилисский район, Краснодарский край). Девочка написала записку, уведомив мать об уходе и о том, что она будет скучать.

После проведения доследственной проверки дознватели возбудили уголовное дело по пункту «а, в» части 2 статьи 105 УК России — убийство. Вернувшаяся домой и не обнаружившая детей мать обратилась в полицию.

Начались поиски. Вечером 9 февраля ребят нашли селе Красногвардейском (Адыгея) у их знакомого — 27-го жителя села. Как оказалось, дети покинули дом из-за ссоры с матерью.

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