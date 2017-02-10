Не бросайте друзей: в Астрахани установят памятник бездомных животным

Астрахань, , 10:29 — REGNUM В Астрахани может появиться скульптура, посвященная брошенным животным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 10 февраля, идея создания памятника принадлежит молодому художнику-дизайнеру Полине Болтенко.

Воплотить образ покинутого животного художница решила после печальной истории, которая постигала лабрадора, выброшенного своими хозяевами. Его подобрала на улице и приютила подруга Полины. Теперь пес — член семьи, но не всем животным, с которыми их хозяева поступили жестоко, так повезло.

Работу над макетом будущей скульптуры художница уже начала. Брошенный лабрадор и стал прообразом собаки, которая является центром композиции. Сейчас макет выполнен в гипсе, но в дальнейшем его предполагается отлить из бронзы.

«Этой скульптурной композицией я хочу привлечь внимание к проблеме людского безразличия, пробудить в людях сострадание и даже совесть», — подчеркнула Полина Болтенко.

Имеет проект и практическую цель. По задумке автора рядом со скульптурой будет установлена копилка, и все желающие смогут пожертвовать средства в фонд защиты животных.

Этот арт-объект сможет стать достойным украшением одного из городских скверов или парков, считает мэр города Олег Полумордвинов. По его словам, скульптура не только имеет эстетическую ценность, но и будет выполнять социальную миссию, ведь он призван привлечь внимание к актуальной теме любви к животным, ответственности за тех, кого приручили.

Место установки скульптуры будет выбрано с учетом мнения горожан.

Подобные памятники есть в разных уголках России. Так, например, с лета прошлого года дачников на станции «Злобино» в Красноярске постоянно «встречает» и «провожает» пес — английский сеттер. Памятник брошенной собаке, который означает преданность, установили по инициативе железнодорожников около пешеходного виадука. Годом ранее памятник собаке был установлен в Сосновоборске. Рядом с памятником нанесена цитата из повести «Маленький принц»: «Ты в ответе за тех, кого приручил». Памятник бездомной собаке есть и в Тюмени. Скульптура представляет собой бездомную дворняжку с протянутой лапой — это своеобразная копилка, собранные в которую средства идут на нужды приюта. Официально памятник называется «Полюбите собаку». В Питере в Институте экспериментальной медицины увековечена память о тех собаках, над которыми проводились опыты физиологом Иваном Павловым.

Добавим, что в Астрахани благотворительные фонды помощи бездомных животных остро нуждаются в финансовой помощи. Подобные сообщения — «крики души» — с завидной периодичностью появляются в соцсетях. Выживать приходится и единственному в городе приюту для животных «Верный друг», в котором содержится больше полутысячи животных. За четыре года через приют прошло более трех тысяч четвероногих.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Астрахани планируют открыть питомник для бродячих собак.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2017 году в Астрахани построят новые парковки и приют для бездомных собак