Пятница, 10 Февраля 2017 года
10:34:23 МСК

Не бросайте друзей: в Астрахани установят памятник бездомных животным

Общество
Автор идеи – молодая художник-дизайнер

Астрахань, 10 февраля 2017, 10:29 — REGNUM  В Астрахани может появиться скульптура, посвященная брошенным животным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 10 февраля, идея создания памятника принадлежит молодому художнику-дизайнеру Полине Болтенко.

Воплотить образ покинутого животного художница решила после печальной истории, которая постигала лабрадора, выброшенного своими хозяевами. Его подобрала на улице и приютила подруга Полины. Теперь пес — член семьи, но не всем животным, с которыми их хозяева поступили жестоко, так повезло.

Работу над макетом будущей скульптуры художница уже начала. Брошенный лабрадор и стал прообразом собаки, которая является центром композиции. Сейчас макет выполнен в гипсе, но в дальнейшем его предполагается отлить из бронзы.

«Этой скульптурной композицией я хочу привлечь внимание к проблеме людского безразличия, пробудить в людях сострадание и даже совесть», — подчеркнула Полина Болтенко.

Имеет проект и практическую цель. По задумке автора рядом со скульптурой будет установлена копилка, и все желающие смогут пожертвовать средства в фонд защиты животных.

Этот арт-объект сможет стать достойным украшением одного из городских скверов или парков, считает мэр города Олег Полумордвинов. По его словам, скульптура не только имеет эстетическую ценность, но и будет выполнять социальную миссию, ведь он призван привлечь внимание к актуальной теме любви к животным, ответственности за тех, кого приручили.

Место установки скульптуры будет выбрано с учетом мнения горожан.

Подобные памятники есть в разных уголках России. Так, например, с лета прошлого года дачников на станции «Злобино» в Красноярске постоянно «встречает» и «провожает» пес — английский сеттер. Памятник брошенной собаке, который означает преданность, установили по инициативе железнодорожников около пешеходного виадука. Годом ранее памятник собаке был установлен в Сосновоборске. Рядом с памятником нанесена цитата из повести «Маленький принц»: «Ты в ответе за тех, кого приручил». Памятник бездомной собаке есть и в Тюмени. Скульптура представляет собой бездомную дворняжку с протянутой лапой — это своеобразная копилка, собранные в которую средства идут на нужды приюта. Официально памятник называется «Полюбите собаку». В Питере в Институте экспериментальной медицины увековечена память о тех собаках, над которыми проводились опыты физиологом Иваном Павловым.

Добавим, что в Астрахани благотворительные фонды помощи бездомных животных остро нуждаются в финансовой помощи. Подобные сообщения — «крики души» — с завидной периодичностью появляются в соцсетях. Выживать приходится и единственному в городе приюту для животных «Верный друг», в котором содержится больше полутысячи животных. За четыре года через приют прошло более трех тысяч четвероногих.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Астрахани планируют открыть питомник для бродячих собак.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2017 году в Астрахани построят новые парковки и приют для бездомных собак

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Забота о бездомных животных
Главное сегодня
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
«Австралийские казаки играют все большую роль в русской диаспоре»
ЧитаРоссия Казачество Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
10.02.17
Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
China Daily: заявления МИД Китая послали США сигнал о разрядке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
09.02.17
Владимир Жириновский: Донбасс бомбят потому, что там русские
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванёт в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
ещё главное