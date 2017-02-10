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За 20 лет число официальных браков в Эстонии снизилось в два раза

Общество
А самая популярная в Эстонии пара имен новобрачных — Сергей и Елена

Таллин, 10 февраля 2017, 10:26 — REGNUM  Если в 1970—1980-х годах в Эстонии регистрировалось в среднем 12 000 официальных браков, то с начала 1990-х годов их число стало заметно снижаться — не более 6000 регистраций браков. Об этом ИА REGNUM сегодня, 10 февраля, сообщает Департамент статистики со ссылкой на собственные данные. Таким образом, за 20 последних лет число регистраций браков упало в два раза.

По данным регистра народонаселения Эстонии, по состоянию на 1 января 2017 года в браке состоят почти 250 тысяч пар. 88% из них живут вместе как минимум пять лет, а 52% из них отметили серебряную свадьбу (25 лет вместе). 15 тысяч пар отметили золотую свадьбу (50 лет вместе). На долю живущих вместе более 50 лет приходится 5% всех браков Эстонии.

Отмечается, что сегодня мужчины вступают в брак в среднем в 31 год, женщины — в 27 лет. Также в среднем жених старше невесты на четыре года. При этом чем старше жених, тем моложе становится невеста: если 18−20-летние чаще всего женятся на одногодках, то 40-летние мужчины женятся на женщинах моложе их на пять лет, а 60-летние мужчины — на женщинах моложе их на восемь лет.

Отмечается, что среди зарегистрированных браков с одинаковыми парами имен в Эстонии на начало 2017 года лидируют русскоязычные жители, а не эстонцы: они занимают все первые строчки своеобразного рейтинга. Лидируют пары: Сергей — Елена (404 пары), Владимир — Светлана (386 пар), Сергей — Ирина (380), Владимир — Татьяна (375), Владимир — Ирина (371) и так далее. Первая самая распространенная пара с эстонскими именами Рейн — Сирье повторяется 92 раза. Составители обзора в Департаменте статистики объясняют такое положение дел «большим разнообразием имен у эстонцев и склонностью славянских народов к одним и тем же именам».

Также отмечается, что пары с русскими именами преобладают в самых крупных территориальных образованиях Эстонии: в Таллине и его пригородах Харьюмаа самая распространенная супружеская пара Владимир — Татьяна, в Тарту и окрестностях Тартумаа — это Сергей — Ирина, в Ида-Вирумаа (северо-восток) — Владимир — Галина, а в Пярну и окрестностях Пярнумаа — Александр — Татьяна.

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