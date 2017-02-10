В Челябинской области усилят контроль за качеством воздуха

Челябинск, , 10:06 — REGNUM Министерство экологии Челябинской области на базе «Центра гражданской обороны и защиты населения Челябинской области» создает подведомственную структуру для мониторинга за экологической обстановкой в регионе. В первую очередь за качеством атмосферного воздуха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном ведомстве.

В настоящее время зарегистрировано Областное государственное учреждение «Центр экологического мониторинга Челябинской области» (ОГКУ «ЦЭМ»). Структура будет выполнять функции экологического мониторинга на всей территории Челябинской области. В ее распоряжении пока единственная на сегодняшний день передвижная лаборатория по отбору проб атмосферного воздуха и последующего оперативного исследования на состав загрязняющих веществ.

Мобильная лаборатория уже приступила к выездам и замерам качества воздуха. Сотрудники лаборатории прямо на месте определяют в составе атмосферного воздуха количество загрязняющих веществ. Выявлению подлежат такие соединения как оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы и формальдегид.

В Минэкологии Челябинской области сообщили, что в 2017 году для вновь созданной структуры будет приобретена дополнительная мобильная лаборатория, что естественным образом увеличит покрытие территории мониторинга.

Данные, полученные в результате исследований среды будут оперативно передаваться на сайт министерства экологии Челябинской области, где можно будет ознакомиться с ними в свободном доступе.

Отметим, в январе 2017 года в Челябинске несколько раз объявлялись неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) I и II степени. В связи с этим приостанавливалась работа некоторых агрегатов на крупных промышленных предприятиях мегаполиса. Также было рекомендовано частным водителям воздержаться от поездок, так как одним из существенных источников загрязнения в Челябинске является частный автомобильный транспорт.

Жители Челябинска в социальных сетях активно обсуждают и жалуются на состояние атмосферы. Некоторые челябинцы отмечают, что «такого не было даже в советское время, когда промышленность вовсю работала».

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