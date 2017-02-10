Уровень ресурсов и качество услуг: какие проблемы в медицине Прикамья

Врио губернатора обозначил основную проблему в сфере здравоохранения и подчеркнул, что в сжатые сроки необходимо выработать систему первоочередных шагов, которые надо сделать, чтобы жители края почувствовали улучшение в работе медицинских учреждений и качестве предоставляемых ими услуг

Пермь, , 10:09 — REGNUM В Перми губернатор Максим Решетников на встрече, где с членами правительства и медицинском сообществом обсуждалась тема развития здравоохранения, отметил основную проблему: «С моей точки зрения уровень ресурсов, который на сегодняшний момент в системе здравоохранения существует, и уровень удовлетворенности населения услугами здравоохранения в крае, мне кажется, друг другу не соответствуют. Иными словами, за эти деньги жители Прикамья должны получать большие результаты», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Главврачи медицинских организаций Перми обозначили проблемные вопросы, с которыми сталкиваются пациенты. В первую очередь, это жалобы на отсутствие «узких» специалистов в поликлиниках, необходимость проведения капремонтов в зданиях, проблема клиентоориентированности сотрудников регистратуры в больницах и поликлиниках.

Руководство больниц также сообщило, что Пермский край с 2013 года является участником пилотного проекта по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями. В 2016 году эксперты федерального Минздрава отметили повышение качества работы поликлиник.

По итогам совещания Решетников поручил региональному министерству здравоохранения организовать работу по ремонту медицинских организаций с целью повышения доступности медицинской помощи жителям Прикамья.

«Нам необходимо в достаточно сжатые сроки выработать систему первоочередных шагов, которые надо сделать, чтобы жители края почувствовали улучшение в работе медицинских учреждений и качестве предоставляемых ими услуг» — сделал акцент врио губернатора Прикамья. Глава региона подчеркнул, что вопросы здравоохранения находятся в фокусе внимания краевых властей, поэтому совещания с главврачами будут проводиться на регулярной основе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 7 февраля исполняющим обязанности Пермского края назначен Максим Решетников. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 6 февраля Решетников в качестве первоочередной задачи в развитии региона назвал соцзащиту. «В первую очередь это, конечно, социальная защита и развитие социальной сферы, потому что, безусловно, и по линии здравоохранения, и по линии образования есть куда двигаться, учитывая новые задачи, которые Вами (президентом РФ — прим. ИА REGNUM) поставлены», — сказал он.

В представления Решетникова общественности врио губернатора Пермского края обозначил первоочередные задачи, которые сегодня стоят перед регионом. Глава региона также подчеркнул, что особое внимание будет уделено развитию социальной сферы: здравоохранению, образованию, социальной защите. Второе стратегическое направление — поддержка промышленности, как традиционных ресурсных отраслей, которые составляют основу экономики края, так и инновационных технологичных производств. Также в приоритете — поддержка села, сельских территорий и агропромышленного комплекса.

Максим Решетников сказал, что доверие президента, который назначил его руководителем края, рассматривает как аванс и приложит максимум усилий, чтобы его оправдать.