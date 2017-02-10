Москва впервые вышла в финал конкурса «умных городов»

В список также вошли по два города из Австралии, Канады и Тайваня

Москва, , 10:04 — REGNUM Москва впервые вышла в финал конкурса форума «умных городов», проходящего на Тайване, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Столица России вошла в число семи финалистов премии форума The Internet of Cities Forum. В список также вошли по два города из Австралии, Канады и Тайваня.

По мнению международных экспертов, в Москве действует вторая в мире по числу точек доступа сеть Wi-Fi, также они отметили систему образования, объединяющую школы, колледжи, университеты и исследовательские институты, и реформу транспорта.

Премия вручается с 2002 года, победителя 2016 года объявят в июне 2017 года. Жюри оценивает города мира по уровню доступа в интернет, доступности образования. Также оценивается политика городских властей по поощрению стартапов и развитию интерактивных городских порталов.