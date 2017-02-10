‍Сын старейшей жительницы США: «Ела, что хотела, и не занималась спортом»

Флемингтон, США, , 09:58 — REGNUM В больнице недалеко от города Флемингтона (штат Нью — Джерси, США) скончалась самая пожилая американка — Адель Данлап. Муж долгожительницы умер ещё в 1963 году, передаёт Fox News.

Данлап воспитала трёх детей. Один из её сыновей Эрл рассказал, что мать не была спортсменкой и «ела всё, что захочет». Она могла выпить, и в определённый период времени даже курила, затем отказавшись от вредной привычки.

Уточняется, что после смерти Адель Данлап, самой старой жительницей США стала Дэлфин Гибсон (штат Пенсильвания). Женщине сейчас 113 лет.

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