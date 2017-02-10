В Мексике ликвидирован глава одного из наркокартелей

Мехико, , 09:36 — REGNUM Власти Мексики утверждают, что предполагаемый лидер наркокартеля Бельтран Лейва был застрелен федеральной полицией, сообщает Associated Press.

Министерство внутренних дел Мексики на своей странице в Twitter заявило, что в штатах Наярит и Халиско картель возглавлял Хуан Франциско Патрон Санчез. Также сообщается, что вместе с ним было ликвидировано еще семь его сообщников.

Подробности операции будут раскрыты позднее.

Напомним, уровень преступности в Мексики чрезвычайно высок из-за деятельности наркоторговцев. Противостояние наркокартелей нередко выливаются в убийство и похищение людей.

Так, одним из наиболее громких случаев было похищение 43 студентов в 2014 году. Данный факт вызвал политический кризис в стране.