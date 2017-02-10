Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?

Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM В средствах массовой информации Екатеринбурга активно обсуждается заявление главы города Евгения Ройзмана о том, что якобы из-за декриминализации побоев количество выездов полиции на бытовые конфликты увеличилось более чем в два раза. Об этом мэр сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Закон о декриминализации побоев дал первые результаты. До внесения и вступления в силу этого закона, полиция Екатеринбурга выезжала на бытовые конфликты и семейное насилие 120−130 раз в сутки, сразу после принятия закона количество вызовов увеличилось до 300−350 в сутки. То есть, декриминализацию по статьям 116 и 117 УК РФ (побои и истязания) восприняли так: Было нельзя, а стало можно! Те кто работает с этим «на земле», прогнозируют увеличение количества случаев и утяжеление последствий», — написал Евгений Ройзман.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому побои, совершённые «близкими лицами», квалифицировавшиеся статьёй 116 УК РФ, переводятся в административное право.

В пресс-службе городской полиции Екатеринбурга подчеркнули, что говорить о возможности безнаказанного совершения подобных нарушений, неправильно.

«В связи с декриминализацией некоторые деяния, ранее предусмотренные статьями Уголовного кодекса, перешли в разряд административных нарушений. При этом если лицо, привлеченное в административном порядке, повторно совершает подобное деяние, это влечет уже уголовную ответственность. В связи с этим сотрудники полиции тщательно документируют все подобные правонарушений. Это делается для того, чтобы исключить случаи непривлечения к ответственности граждан, допустивших неоднократное нарушение закона. Поэтому говорить говорить о возможности безнаказанного совершения подобных нарушений было бы неправильно», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Активист свердловского отделения всероссийской общественной организации по защите семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Алексей Банников указал на то, что мэр Екатеринбурга в своём сообщении вводит своих подписчиков в заблуждение, так как указанная им статья 117 УК РФ остаётся в уголовном кодексе, и никогда не было речи о том, чтобы её декриминализировать.

«Говорить об увеличении или уменьшении числа вызовов полиции по фактам бытового насилия — преждевременно. Закон о декриминализации ст. 116 УК РФ президент России Владимир Путин подписал 7 февраля, после чего он вступил в силу. Делать какие-то выводы, основываясь на данных за два дня, просто непрофессионально. Тем более неприятно, когда некоторые государственные и муниципальные служащие пытаются ещё и пиариться на этом, распространяя явную дезинформацию о декриминализации не только ст.116, но и ст. 117 УК РФ, которая осталась в уголовном праве и никто не собирается её оттуда выводить. Второй момент, который хотелось бы подчеркнуть — это облегчение работы для полиции. Теперь они могут возбуждать административное производство по 116 статье без заявления. То есть раньше это заявление, которое не всегда писали, требовалось от потерпевшего, а теперь полиция в административном порядке может задержать дебошира. Так что если число выездов при получении подобных сообщений и увеличится, то в том числе потому, что сотрудникам правоохранительных органов станет понятней как защищать права пострадавших граждан, которые по какой-то причине не хотят писать заявления на своего знакомого, соседа, родственника. Ну и третий момент. После декриминализации ст. 116 УК РФ никакой реальной вспышки насилия не произойдёт, как не произойдёт и обратное», — отметил общественник.

Также он подчеркнул, что проблему насилия в обществе или семье нельзя решить только полицейскими методами. «Это вопрос комплексного подхода. Нужно воспитывать детей в школе, учить их налаживать коммуникативные связи, работать с семьями, и в конце концов убрать с телеэкранов откровенную пропаганду насилия, которая, по сути, присутствует в некоторых передачах, телесериалах и фильмах. Почему-то на эти вещи, те, кто якобы ратует за искоренение насилия (в том числе бытового), вовсе не обращают внимания», — заключил активист.