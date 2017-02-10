Пятница, 10 Февраля 2017 года
10:35:57 МСК

Новочебоксарскую дубраву в Чувашии заселят белками

Общество
Гидроэнергетики по согласованию с природоохранными ведомствами выпустят около 20 белок в «Ельниковскую рощу»

Чебоксары, 10 февраля 2017, 09:27 — REGNUM  В Новочебоксарске объявили конкурс «Белкин дом», в рамках которого в «Ельниковскую рощу» выпустят около 20 белок. Цель проекта — восстановление популяции белок на особо охраняемой природной территории, сообщили ИА REGNUM в Чебоксарской ГЭС, выступившей одним из инициаторов конкурса.

Акция приурочена к Году экологии в России и Году Ельниковской рощи в Новочебоксарске. «Белки — шустрые, веселые, любознательные — всегда водились в роще. Возможно, именно за эти качества символом города выбрали бельчонка, которому дали имя Новчик. Так же называют Новочебоксарск горожане и жители республики. К сожалению, в настоящее время зверьков в роще осталось немного: сказывается антропогенное воздействие. Чтобы исправить ситуацию, гидроэнергетики по согласованию с природоохранными ведомствами выпустят около 20 белок в естественную среду обитания», — говорят энергетики.

В конкурсе «Белкин дом» смогут принять участие все желающие: сделать домики и кормушки для белок, которых организаторы мероприятия планируют заселить в дубраву весной 2017 года. Бельчатник — это защита зверьков от снегопадов и холодов, кладовка с разнообразными запасами еды, место для рождения и вывода детенышей. Победители конкурса получат призы.

«РусГидро» шефствует над Ельниковской рощей с 2012 года. На средства компании здесь оборудованы экологический маршрут «Лесной тропинкой к знаниям», экоаллея деревянных скульптур и «Детский дворик». В 2016 году высажено более 600 саженцев различных деревьев. Всего в 2012—2016 годах компания выделила на поддержку «Ельниковской рощи» выделено почти 1,3 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
Главное сегодня
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
«Австралийские казаки играют все большую роль в русской диаспоре»
ЧитаРоссия Казачество Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
10.02.17
Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
China Daily: заявления МИД Китая послали США сигнал о разрядке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
09.02.17
Владимир Жириновский: Донбасс бомбят потому, что там русские
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванёт в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
ещё главное