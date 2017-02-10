Новочебоксарскую дубраву в Чувашии заселят белками

Чебоксары, , 09:27 — REGNUM В Новочебоксарске объявили конкурс «Белкин дом», в рамках которого в «Ельниковскую рощу» выпустят около 20 белок. Цель проекта — восстановление популяции белок на особо охраняемой природной территории, сообщили ИА REGNUM в Чебоксарской ГЭС, выступившей одним из инициаторов конкурса.

Акция приурочена к Году экологии в России и Году Ельниковской рощи в Новочебоксарске. «Белки — шустрые, веселые, любознательные — всегда водились в роще. Возможно, именно за эти качества символом города выбрали бельчонка, которому дали имя Новчик. Так же называют Новочебоксарск горожане и жители республики. К сожалению, в настоящее время зверьков в роще осталось немного: сказывается антропогенное воздействие. Чтобы исправить ситуацию, гидроэнергетики по согласованию с природоохранными ведомствами выпустят около 20 белок в естественную среду обитания», — говорят энергетики.

В конкурсе «Белкин дом» смогут принять участие все желающие: сделать домики и кормушки для белок, которых организаторы мероприятия планируют заселить в дубраву весной 2017 года. Бельчатник — это защита зверьков от снегопадов и холодов, кладовка с разнообразными запасами еды, место для рождения и вывода детенышей. Победители конкурса получат призы.

«РусГидро» шефствует над Ельниковской рощей с 2012 года. На средства компании здесь оборудованы экологический маршрут «Лесной тропинкой к знаниям», экоаллея деревянных скульптур и «Детский дворик». В 2016 году высажено более 600 саженцев различных деревьев. Всего в 2012—2016 годах компания выделила на поддержку «Ельниковской рощи» выделено почти 1,3 млн рублей.