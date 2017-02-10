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В Швейцарии нашли предка Барака Обамы

Общество
Дедушка Барака Обамы по материнской линии в седьмом поколении родился в деревне Рид-бай-Керцерс

Рид-бай-Керцерс, Швейцария, 10 февраля 2017, 09:27 — REGNUM  Жители небольшого поселения Рид-бай-Керцерс на западе Швейцарии пригласили бывшего президента США Барака Обаму поселиться в их коммуне: там родился его далекий предок, пишет Russia Today.

Дом XVII века в поселке Рид-бай-Керцерс в котором, как считают жители коммуны, родился предок Обамы, до сих пор сохранился и находится в хорошем состоянии. Выяснилось, что дальний предок бывшего главы США — дедушка Барака Обамы по материнской линии в седьмом поколении — родился в этом доме в 1692 году.

Его звали Ханс Гутнечт, свидетельство о его рождении найдено в деревенском архиве, его сын эмигрировал в США в 1747 году, там он поменял фамилию и стал Гуднайтом. Таким образом, Барака Обаму можно считать швейцарцем на 0,97%.

Глава коммуны направил Обаме приглашение приехать, расходы на проживание и обустройство его семьи жители готовы взять на себя.

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