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Глава Дагестана вручил орден Александру Маслякову

Общество
Ранее ведущий КВН был удостоен звания Народного артиста Чечни

Махачкала, 10 февраля 2017, 08:48 — REGNUM  Ведущий телеигры «КВН» Александр Масляков удостоен государственной награды Дагестана. Глава республики Рамазан Абдулатипов подписал указ о награждении президента «Телевизионного творческого объединения «АМиК» и Международного союза КВН орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», пишет «Дагестанская правда».

Вручение ордена состоялось в Московском молодежном центре «Планета КВН». На встрече главы Дагестана и популярного не только в России, но и за рубежом телевизионного ведущего присутствовали и участники ставшей уже легендой команды КВН «Махачкалинские бродяги». По словам Абдулатипова, молодежная игра стала в трудные для региона годы единственным живым источником позитивной молодежной энергетики. Благодаря ей у многих жителей России складывалось положительное мнение о жителях Дагестана.

С благодарностью отозвался сам награжденный о командах КВН из Дагестана. «Именно в Дагестане, одной из первых республик на Северном Кавказе, наше движение начало развиваться так широко. Тогда было приятно осознавать, что КВН для республики — светлый луч», — отметил Масляков.

Он высказал надежду, что игра в регионе будет развиваться и дальше, помогая молодежи осознавать себя и свое место как в республике, так и вообще в России.

Также по теме: Кадыров присвоил Александру Маслякову звание Народного артиста Чечни

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Масляков удостоился государственной награды еще одной северокавказской республики. К юбилею ведущего он был удостоен звания Народный артист Чеченской Республики.Как сказано в указе главы региона Рамзана Кадырова, звание Народного артиста присвоено ведущему КВН за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами.

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Вручение государственных наград
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