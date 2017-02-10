Мать Майкла Джексона добилась выселения племянника из дома

Лос-Анджелес, США, , 08:44 — REGNUM Мать короля поп-музыки Майкла Джексона обвинила своего племянника Ламара Джексона в издевательствах и эмоциональном давлении. 86-летняя Кэтрин Джексон в судебном порядке добилась выселения родственника из своего дома, сообщает агентство Reutеrs.

Отмечается, что 52-летний мужчина работал у Кэтрин водителем. По словам адвоката женщины, она подозревала, что племянник использует ее кредитные карточки и другую финансовую информацию для достижения личных целей.

Соответствующую жалобу юрист подал в суд Лос-Анджелеса, указав также, что его подзащитная опасается своего родственника.

«Миссис Джексон была вынуждена прятаться в кладовке, чтобы спокойно поговорить со своими детьми», — говорится в обращении.

Суд вынес промежуточное решение, требующее от Ламара Джексона покинуть дом своей тетки, находящийся в городе Калабасас. Также мужчине запрещено приближаться к истице менее чем на 100 м. На 1 марта текущего года намечены основные слушания по делу.

Напомним, Майкл Джексон, самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Причиной смерти стала передозировка лекарственных средств, в частности снотворного пропофола.