The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
Руководство вооруженных сил страны в курсе сложившейся ситуации
Лондон, 10 февраля 2017, 08:42 — REGNUM В Великобритании находятся в «нерабочем состоянии» большинство атомных подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) страны, вооруженных крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источники в военных структурах.
По данным издания, 3 новые АПЛ класса Astute имеют «серьезные неисправности», а еще четыре субмарины класса Trafalgar ‑ и вовсе на «последнем издыхании».
При этом источники в военных структурах отмечают, что руководство вооруженных сил страны в курсе сложившейся ситуации, но не информируют премьер-министра страны Терезу Мей, опасаясь возможной гневной реакции.
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