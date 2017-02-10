The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании

Лондон, , 08:42 — REGNUM В Великобритании находятся в «нерабочем состоянии» большинство атомных подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) страны, вооруженных крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источники в военных структурах.

По данным издания, 3 новые АПЛ класса Astute имеют «серьезные неисправности», а еще четыре субмарины класса Trafalgar ‑ и вовсе на «последнем издыхании».

При этом источники в военных структурах отмечают, что руководство вооруженных сил страны в курсе сложившейся ситуации, но не информируют премьер-министра страны Терезу Мей, опасаясь возможной гневной реакции.