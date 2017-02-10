Соседка Петросяна хочет отсудить у юмориста 350 тыс. рублей

Москва, , 07:41 — REGNUM Москвичка, проживающая в доме на Плющихе, подала иск о взыскании со своих соседей — юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко — 350 тыс. рублей. Женщина утверждает, что супруги затопили ее квартиру, причинив ей материальный и моральный ущерб, сообщает «Лайф».

Обращение от Елены Марковой поступило в Хамовнический суд Москвы. Компенсацию морального вреда женщина оценила в 250 тыс. рублей — в такую сумму ей обошелся ремонт в жилище, еще 100 тыс. рублей, по ее мнению, составят судебные расходы. Как пояснили в суде, рассмотрение иска назначено на 21 февраля.

Известный телеведущий вину в бытовом конфликте с соседями не признал. По его словам, квартира действительно является его собственностью, однако живет там другой человек.

«Я не имею к этому никакого отношения, там живёт другой человек. Я владелец квартиры, но там проживает другой человек», — пояснил Евгений Петросян.