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ТИНРО: уголь превратит бухту Ванино в пустыню

Общество
Ученые-экологи опасаются, что угольная пыль из ОАО «Порт Ванино» может уничтожить экосистему бухты Ванино
Свободный порт Ванино
Иллюстрация: Vaninoport.ru
Свободный порт Ванино

Ванино, Хабаровский край, 10 февраля 2017, 07:38 — REGNUM  Ученые Хабровского филиала ТИНРО высказали опасения, что угольная пыль, оседающая в воду в ходе перевалки угля в порту Ванино, может разрушить экосистему бухты и нанести непоправимый ущерб флоре и фауне, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Угольная пыль, оседающая в морскую воду в акватории порта Ванино, приведет к тому, что в воде не останется флоры и фауны. Дно постепенно покрывается губительной для жизни взвесью. Течение немного размывает угольные осадки, но остается еще глиноземная пыль. Жизни придется пробиваться сквозь эту пленку, но не все смогут. Первыми под удар попадут малоподвижные формы жизни — те же моллюски. Ну, а рыба просто уйдет», — заявил заместитель директора Хабаровского филиала ТИНРО Герман Новомодный ИА Амурмедиа.

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Накануне экологическую ситуацию в порту Ванино в очередной раз обсудили в правительстве Хабаровского края. Темой совещания стали меры по повышению экологической безопасности.

«Предприятие в этом году выделит более 100 млн рублей на природоохранные мероприятия. Они будут направлены, в первую очередь, на ликвидацию эффекта пыления при перегрузке угля. В частности, порт приобрел дополнительные снегогенераторы для подавления пыли, планирует закупить до конца первого полугодия вакуумный погрузчик, разработал проект очистных сооружений, а также в конце этого года приступит к подготовке технического задания на строительство современного перегрузочного комплекса», — сообщил генеральный директор УК «Мечел-Транс», член совета директоров порта Ванино Алексей Лебедев.

Дирекция порта также сообщила, что работает над изменением структуры грузопотока в сторону уменьшения перевалки угля.

С рядом инициатив выступили на совещании, которое провел первый заместитель губернатора Хабаровского края Василий Шихалев, представители общественности. Они, в частности, предложили приобрести передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы ПДК, высадить деревья на прилегающей к порту территории, а также привести в соответствие в нормами законодательства условия труда портовых докеров.

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ИА REGNUM сообщало, что в январе жители Свободного порта Ванино вышли на митинг, где высказали протест против загрязнения угольной пылью атмосферного воздуха портом Ванино. Ранее докер порта Ванино и лидер местного отделения Российского профсоюза докеров Александр Егоров обратился к Президенту страны. В своем видеообращении Егоров показал и рассказал, как нарушаются природоохранное законодательство и права докеров на территории порта. За обращение к Президенту докера наказали — его лишили премии и объявили выговор. Роструд потребовал от дирекции порта отменить незаконное взыскание. После митинга Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора в присутствии полиции остановило и опечатало дробильные машины на территории порта. Суд оштрафовал предприятие на 250 тысяч рублей. Экологическая обстановка в акватории порта Ванино и на территории Ванинского района находится на личном контроле губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

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